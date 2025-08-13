Le Mexique remet à la justice américaine 26 narcotrafiquants recherchés aux États-Unis

Le Mexique a annoncé mardi avoir remis à la justice américaine 26 personnes accusées aux États-Unis de trafic de drogue et de migrants ainsi que d'assassinat, le second transfert de cette ampleur depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche. L'ambassade des États-Unis au Mexique a précisé que des chefs du cartel Jalisco Nouvelle Génération et du cartel de Sinaloa figuraient parmi les personnes extradées, deux groupes désignés comme organisations terroristes par les États-Unis en février.

Le transfert de ces 26 personnes a eu lieu « à la demande du Département de la Justice » des États-Unis, qui « s'est engagé à ne pas demander la peine de mort », selon un communiqué des autorités mexicaines. Parmi les trafiquants transférés figurent Abigael Gonzalez Valencia, chef du cartel Los Cuinis, accusé d'avoir acheminé des tonnes de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers les États-Unis, ainsi que Leobardo Garcia Corrales, membre du cartel de Sinaloa, accusé de trafic de fentanyl vers les États-Unis en échange d'armes, ont déclaré des responsables du ministère américain de la Justice. Un ressortissant sierra-léonais, Abdul Karim Conteh, figure également parmi les extradés. Il est accusé d'avoir fait passer clandestinement aux États-Unis via le Mexique des milliers de migrants en provenance notamment d'Iran, d'Afghanistan et de Somalie.

Pressé par Donald Trump, qui a notamment brandi la menace de droits de douane exorbitants, le gouvernement de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a renforcé la coopération sécuritaire avec les États-Unis et les deux pays négocient un accord global portant sur les trafics de drogue et d'armes. Vingt-neuf responsables de divers cartels mexicains avaient déjà été remis aux autorités américaines en février. Parmi les plus éminents barons de la drogue mexicains détenus aux États-Unis figurent les fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzman, condamné à la prison à perpétuité, et Ismael « El Mayo » Zambada, qui attend son procès.