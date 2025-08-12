Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Soudan: l'émissaire américain discute avec le chef de l'armée d'une proposition de paix (sources du gouvernement)

AFP / le 12 août 2025 à 22h22,

Le commandant de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, se sont rencontrés en Suisse pour discuter d'un plan de paix américain en vue de mettre fin à la guerre civile, ont déclaré à l'AFP mardi deux sources gouvernementales soudanaises.

Les deux hommes ont eu lundi une réunion de trois heures "au cours de laquelle ils ont discuté d'une proposition soumise par les Etats-Unis pour un cessez-le-feu global au Soudan et l'acheminement de l'aide humanitaire, a précisé une source gouvernementale de haut rang.

bur/bha/feb/sg

© Agence France-Presse


Le commandant de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, se sont rencontrés en Suisse pour discuter d'un plan de paix américain en vue de mettre fin à la guerre civile, ont déclaré à l'AFP mardi deux sources gouvernementales soudanaises.


Les deux hommes ont eu lundi une réunion de trois heures "au cours de laquelle ils ont discuté d'une proposition soumise par les Etats-Unis pour un cessez-le-feu global au Soudan et l'acheminement de l'aide humanitaire, a précisé une source gouvernementale de haut rang.


bur/bha/feb/sg


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés