Soudan: l'émissaire américain discute avec le chef de l'armée d'une proposition de paix (sources du gouvernement)

Le commandant de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, se sont rencontrés en Suisse pour discuter d'un plan de paix américain en vue de mettre fin à la guerre civile, ont déclaré à l'AFP mardi deux sources gouvernementales soudanaises.

Les deux hommes ont eu lundi une réunion de trois heures "au cours de laquelle ils ont discuté d'une proposition soumise par les Etats-Unis pour un cessez-le-feu global au Soudan et l'acheminement de l'aide humanitaire, a précisé une source gouvernementale de haut rang.

