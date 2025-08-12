Deux blessés dans une frappe israélienne à Naqoura

Au terme d’une journée sans incidents majeurs, Israël a effectué une frappe sur le port de pêcheurs de Naqoura, dans le caza de Tyr, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. La frappe a blessé deux pêcheurs en plein travail, dont un grièvement. Les secours se sont rendus sur les lieux pour les prendre en charge. Le bilan a été ensuite confirmé par le ministère de la Santé.

Plus tôt dans l’après-midi, un drone israélien a tiré un missile qui a atterri dans une rue du quartier d’al-Rous à Noumaïriyé (caza de Nabatiyé) sans exploser, selon notre correspondant. La cible de la frappe était un atelier de pavage routier appartenant à la municipalité du village.

D’autres incidents ont eu lieu dans la matinée :

Un engin a explosé le matin dans un verger à Heniyé (Tyr), blessant un ouvrier syrien. L’homme a été transporté vers un hôpital de Tyr.

Un drone israélien a largué une bombe sonore près d’une pelleteuse à Kroum el-Mrah, à l’est de Meis el-Jabal (Marjeyoun), sans faire de blessés.

Enfin, au moins un drone israélien a été aperçu en train de survoler à basse altitude les localité de Baalbeck, Douris, Majdaloun et Taybé.