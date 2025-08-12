Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Famine à Gaza

L'UE, le Royaume-Uni et le Japon dénoncent une situation de « famine » à Gaza


AFP / le 12 août 2025 à 17h16,

Des Palestiniens déplacés transportent des colis alimentaires après avoir pillé des camions transportant de l'aide humanitaire à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 9 août 2025. Photo AFP

L'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon ont dénoncé mardi une situation de « famine » à Gaza, appelant à agir de manière « urgente » pour y mettre fin.

« La détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable. Une famine se déroule sous nos yeux », écrivent l'UE et 24 pays dans un communiqué commun. Ces signataires, dont le Canada et l'Australie, exhortent Israël à « autoriser tous les convois d'aide humanitaire des ONG internationales et à lever les obstacles qui empêchent les humanitaires d'intervenir ». 

Cette déclaration est signée par la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, et les ministres des Affaires étrangères de 17 Etats membres dont la France, mais pas l'Allemagne. Les Vingt-Sept se sont montrés particulièrement divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël depuis le début de sa guerre à Gaza contre le Hamas, en réplique à l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 sur le sol israélien par ce mouvement islamiste palestinien.

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont longtemps insisté sur le droit d'Israël à se défendre, dans le respect du droit international, tandis que d'autres, comme l'Espagne, dénoncent un « génocide » à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Berlin a toutefois amorcé un changement de cap majeur vendredi, en annonçant suspendre les exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza. 

Au sein même de la Commission, les lignes commencent elles aussi à bouger. Dans une interview donnée à Politico, sa vice-présidente Teresa Ribera a estimé que la situation à Gaza « ressemblait beaucoup » à un « génocide ».

L'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon ont dénoncé mardi une situation de « famine » à Gaza, appelant à agir de manière « urgente » pour y mettre fin.« La détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable. Une famine se déroule sous nos yeux », écrivent l'UE et 24 pays dans un communiqué commun. Ces signataires, dont le Canada et l'Australie, exhortent Israël à « autoriser tous les convois d'aide humanitaire des ONG internationales et à lever les obstacles qui empêchent les humanitaires d'intervenir ». Cette déclaration est signée par la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, et les ministres des Affaires étrangères de 17 Etats membres dont la France, mais pas l'Allemagne. Les Vingt-Sept se sont montrés particulièrement divisés sur l'attitude à...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés