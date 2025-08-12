Samad : Nous sommes confiants dans la sagesse du commandement de l’armée

La commission parlementaire de la Défense, de l’Intérieur et des municipalités a tenu une réunion mardi, sous la présidence du député de Denniyé Jihad el-Samad, et en présence des ministres des Finances et de la Défense, respectivement Yassine Jaber et Michel Menassa.

Interrogé sur le plan du désarmement des milices attendu avant fin août, M. Samad a exprimé sa « confiance dans la sagesse et le sens des responsabilités du commandement de l’armée, qui étudie la question en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation ». « Nous ne discuterons pas de ce sujet tant que le commandement de l’armée n’a pas finalisé sa proposition », a-t-il ajouté.

Le gouvernement de Nawaf Salam avait confié à l’armée début août le soin de préparer un plan de désarmement des milices et de restitution à l’État du monopole des armes. Le plan doit être présenté au gouvernement avant fin août et exécuté avant la fin de l’année. Cette décision s’est heurtée au refus du Hezbollah, et entretient la polémique depuis.

Interrogé sur ces délais, M. Samad a souligné que « cela concerne le Conseil des ministres ». « En tant que commission parlementaire, nous suivrons de près ce sujet, et nous avons pleinement confiance dans le commandement de l’armée, et dans son souci de préserver l’intérêt du pays et l’équilibre communautaire et confessionnel », a-t-il poursuivi.

La commission avait par ailleurs examiné la question des revenus des municipalités, ce à quoi le ministre des Finances Yassine Jaber avait précisé que 2 200 milliards de livres libanaises provenant des bénéfices des télécommunications de l’année 2023 ont été débloqués. « D’ici la fin du mois, les municipalités toucheront leurs dus », a précisé Jihad el-Samad. Il a ajouté que les sommes dues des années 2024 et 2025 n’ont pas encore été débloquées, et qu'une réunion est prévue avec les ministres des Finances et des Télécommunications pour en discuter.

La commission a enfin débattu d’autres questions, comme celles des indemnités aux militaires retraités, de la réintégration dans les douanes des cadres précédemment licenciés et du sort des déserteurs des Forces de sécurité intérieure, sans rien trancher.