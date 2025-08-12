Un ouvrier syrien blessé dans l'explosion d'un engin dans le caza de Tyr

Un engin a explosé mardi matin dans un verger dans la localité de Henyé (Tyr), blessant un ouvrier syrien, selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

L'homme a été transféré vers un hôpital de Tyr.

Plusieurs munitions israéliennes ont atterri sur le territoire libanais sans exploser pendant plus de 15 mois d'affrontements entre l'État hébreu et le Hezbollah, auxquels le cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre dernier, a mis fin. Si la majorité des bombardements israéliens ont eu lieu au Liban-Sud, dans la Békaa et dans la banlieue sud de Beyrouth, des bombes sont également tombées dans d'autres parties du pays, notamment au Liban-Nord et au Kesrouan. L'armée libanaise annonce régulièrement des opérations de détonation de restes de munitions.