Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Des membres du personnel d'Al-Jazeera se réunissent dans les studios de la chaîne pour rendre hommage à leurs collègues tués à Gaza dans une frappe israélienne, le 11 août 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Direct Moyen-Orient

Condamnations après la mort de journalistes dans une frappe ciblée israélienne à Gaza | Direct

L'OLJ / Par Layal DAGHER, Zeina ANTONIOS, Malek Jadah, le 12 août 2025 à 10h34,

Ce qu’il faut retenir

Des partisans du Hezbollah ont défilé lundi soir dans la banlieue sud de Beyrouth pour protester contre la décision du gouvernement de désarmer le parti chiite.

L'ONU et l'UE ont condamné lundi le « meurtre » de six journalistes palestiniens.

Selon RSF, près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza.

10:34 heure de Beyrouth

Israël : l'opposition appelle à la grève dimanche en soutien aux otages à Gaza

Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé à une grève de solidarité avec les otages israéliens à Gaza, pour dimanche prochain, rejoignant de premiers appels en ce sens des familles des captifs.

« Faites grève dimanche », a lancé M. Lapid sur son compte X, précisant s'adresser « même à ceux qui soutiennent le gouvernement » de Benjamin Netanyahu.  « Ce n'est pas une question de querelle ou de politique. Faites le par solidarité », avec les otages du 7-Octobre encore aux mains du Hamas et de son allié du Jihad islamique dans la bande de Gaza et leurs proches. « Ce sont les familles qui l'ont demandé et (...) c'est une raison suffisante », a-t-il ajouté.

09:15 heure de Beyrouth

Liban-Sud

Des drones israéliens survolent le Liban-Sud ce matin, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.

09:12 heure de Beyrouth

Trump : Il est « très difficile de récupérer » les otages

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi au journaliste d'Axios Barak Ravid qu’il serait « très difficile de récupérer » les otages parce que le Hamas « ne va pas libérer les otages dans la situation actuelle ».

M. Trump a indiqué qu’Israël déciderait des prochaines étapes, mais qu’à son avis, le Hamas ne devrait pas rester à Gaza. « J’ai une chose à dire : souvenez-vous du 7 octobre, souvenez-vous du 7 octobre », a-t-il affirmé.

09:06 heure de Beyrouth

Liban

Des partisans du Hezbollah ont défilé lundi soir à moto dans la banlieue sud de Beyrouth, pour le cinquième jour consécutif, afin de protester contre la décision du gouvernement libanais de désarmer le parti chiite.

09:00 heure de Beyrouth

Condamnations après la mort de journalistes dans une frappe ciblée israélienne à Gaza

L'ONU et l'UE ont condamné lundi le « meurtre » de six journalistes palestiniens tués par une frappe israélienne délibérée dans la bande de Gaza, parmi lesquels un correspondant célèbre d'Al-Jazeera accusé par l'armée d'être un combattant du Hamas.

Les cinq hommes sont les correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, ainsi que deux cameramen, Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal, et un assistant, Moamen Aliwa. Un journaliste pigiste, Mohammed Al-Khaldi, qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux, est mort de ses blessures, selon le directeur de l'hôpital.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme a condamné « le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens », qu'il a qualifié de « grave violation du droit humanitaire international ». L'UE a également condamné « le meurtre » de journalistes d'Al Jazeera. Reporters sans frontières a dénoncé un « assassinat revendiqué ». « Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza ».

08:57 heure de Beyrouth

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne a tué dimanche soir cinq journalistes d'al-Jazeera ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.


Ce qu’il faut retenir

Des partisans du Hezbollah ont défilé lundi soir dans la banlieue sud de Beyrouth pour protester contre la décision du gouvernement de désarmer le parti chiite.

L'ONU et l'UE ont condamné lundi le « meurtre » de six journalistes palestiniens.

Selon RSF, près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza.

commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut