Condamnations après la mort de journalistes dans une frappe ciblée israélienne à Gaza | Direct

Israël : l'opposition appelle à la grève dimanche en soutien aux otages à Gaza
Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé à une grève de solidarité avec les otages israéliens à Gaza, pour dimanche prochain, rejoignant de premiers appels en ce sens des familles des captifs.
« Faites grève dimanche », a lancé M. Lapid sur son compte X, précisant s'adresser « même à ceux qui soutiennent le gouvernement » de Benjamin Netanyahu. « Ce n'est pas une question de querelle ou de politique. Faites le par solidarité », avec les otages du 7-Octobre encore aux mains du Hamas et de son allié du Jihad islamique dans la bande de Gaza et leurs proches. « Ce sont les familles qui l'ont demandé et (...) c'est une raison suffisante », a-t-il ajouté.
Liban-Sud
Des drones israéliens survolent le Liban-Sud ce matin, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Trump : Il est « très difficile de récupérer » les otages
Le président américain Donald Trump a déclaré lundi au journaliste d'Axios Barak Ravid qu’il serait « très difficile de récupérer » les otages parce que le Hamas « ne va pas libérer les otages dans la situation actuelle ».
M. Trump a indiqué qu’Israël déciderait des prochaines étapes, mais qu’à son avis, le Hamas ne devrait pas rester à Gaza. « J’ai une chose à dire : souvenez-vous du 7 octobre, souvenez-vous du 7 octobre », a-t-il affirmé.
Liban
Des partisans du Hezbollah ont défilé lundi soir à moto dans la banlieue sud de Beyrouth, pour le cinquième jour consécutif, afin de protester contre la décision du gouvernement libanais de désarmer le parti chiite.
Condamnations après la mort de journalistes dans une frappe ciblée israélienne à Gaza
L'ONU et l'UE ont condamné lundi le « meurtre » de six journalistes palestiniens tués par une frappe israélienne délibérée dans la bande de Gaza, parmi lesquels un correspondant célèbre d'Al-Jazeera accusé par l'armée d'être un combattant du Hamas.
Les cinq hommes sont les correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, ainsi que deux cameramen, Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal, et un assistant, Moamen Aliwa. Un journaliste pigiste, Mohammed Al-Khaldi, qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux, est mort de ses blessures, selon le directeur de l'hôpital.
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme a condamné « le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens », qu'il a qualifié de « grave violation du droit humanitaire international ». L'UE a également condamné « le meurtre » de journalistes d'Al Jazeera. Reporters sans frontières a dénoncé un « assassinat revendiqué ». « Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza ».
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne a tué dimanche soir cinq journalistes d'al-Jazeera ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite
Ne perdez pas le fil, même en tongs !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.