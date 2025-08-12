L’ambassadeur de France au Liban visite le projet d’aide alimentaire programmée de l’ordre de Malte Liban

En réponse à la crise nutritionnelle que traverse le pays, l’ordre de Malte Liban (OML), avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, a lancé le projet d’aide alimentaire programmée (AAP), une initiative d’envergure d’une durée de seize mois qui vise à soutenir plus de 15 000 bénéficiaires directs à travers trois axes : la distribution de repas chauds dans les zones vulnérables à travers les cuisines communautaires mobiles, la prévention de la malnutrition grâce à un accompagnement nutritionnel et médical ciblé et le soutien à l’agriculture locale pour renforcer la résilience des communautés. En plaçant les besoins des populations au cœur de son action, le projet AAP entend non seulement atténuer les effets immédiats de l’insécurité alimentaire, mais aussi bâtir des fondations durables pour une sécurité alimentaire à long terme.

C’est dans le cadre du projet « Ghizaa al-Amal » que l’ambassadeur de France au Liban Hervé Magro, accompagné du président de l’ordre de Malte Liban, Marwan Sehnaoui, et du chargé d’affaires de l’ambassade de l’ordre souverain de Malte au Liban, François Abisaab, s’est rendu sur le terrain pour découvrir les initiatives de l’organisation.

La visite a débuté au collège Notre-Dame des sœurs salvatoriennes à Abra, en périphérie de Saïda, par une rencontre avec les élèves, qui ont entonné des comptines d’été en l’honneur de leurs invités, et une présentation des activités francophones organisées au collège. L’ambassadeur a mis la main à la pâte en participant à la distribution de plats offerts par la cuisine communautaire mobile de l’ordre de Malte.

Le circuit s’est poursuivi au centre agro-humanitaire de l’OML à Kfarfalous, où l’ambassadeur de France a pu découvrir les différentes composantes du projet et son impact sur la sécurité alimentaire durable, en passant par l’unité de conditionnement de Lebaa, où il a suivi le parcours des produits locaux jusqu’à leur mise en boîte pour les colis alimentaires.

Une tournée placée sous le signe de l’espoir, de la dignité et de la solidarité concrète, que l’ambassadeur Magro a clôturée par ces mots : « Ce partenariat avec l’ordre de Malte s’inscrit dans le cadre de l’action de la France au Liban, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L’objectif étant de soutenir l’économie locale au travers d’une agriculture durable qui permet aux agriculteurs de vivre dignement. »