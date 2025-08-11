Soutien de la Fondation al-Walid ben Talal à la Fédération libanaise des sports pour sourds et malentendants

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, a reçu, dans les bureaux de la fondation à la place Riad el-Solh, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nora Baïrakdarian, ainsi qu’une délégation de la Fédération libanaise des sourds et malentendants. La délégation comprenait Riva Constantine, mère de Mark Constantine, fondateur et président du comité de gestion de la Fédération libanaise des sports pour sourds et malentendants, le chef du département de la jeunesse par intérim au ministère, Hassan Chrara, ainsi que les deux coureuses Janine Mehanna et Rana Zeineddine. Ces dernières ont été soutenues par la fondation pour représenter le Liban pour la première fois dans une course à pied aux Jeux olympiques pour sourds et malentendants (Deaflympics), qui se tiendront au Japon en novembre prochain.

À cette occasion, la ministre Baïrakdarian a déclaré : « Vous êtes toujours aux côtés des cas difficiles. (…) Merci infiniment pour ce soutien exceptionnel au sport, un soutien aux jeunes femmes, un soutien porteur d’espoir. »

L’ancienne ministre Leila Solh Hamadé a ensuite pris la parole : « Je considère que le sport est une forme de santé qui encourage les jeunes à s’y investir. Je suis très heureuse de voir les terrains de sport se multiplier à travers Beyrouth (…) Il y a 15 ans, à l’Institut du père Andwieck pour les sourds, j’avais soulevé cette question en présence du ministre de l’Éducation de l’époque, Michel Eddé. Il était tout comme moi intéressé par ce sujet. Je ne sais pas ce qu’il en est advenu. Mme Constantine affirme qu’ils ont commencé cette initiative, que le projet a été présenté il y a longtemps au ministère des Affaires sociales mais qu’il n’a pas été pris en compte, alors qu’il est très important d’unifier la langue des signes. » Et l’ancienne ministre d’ajouter : « Je pense que c’est ce à quoi il faut accorder de l’importance pour poursuivre ce projet. Si vous avez besoin d’aide, en tant que Fondation al-Walid ben Talal, je suis prête à aider à imprimer ce dictionnaire et à le distribuer dans les écoles. »