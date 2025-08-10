Un séisme de magnitude 6,1 enregistré en Turquie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l’ouest de la Turquie dimanche, a annoncé l’Autorité turque de gestion des catastrophes (AFAD), tandis que les médias locaux, cités par Reuters, ont rapporté que la secousse avait été ressentie dans plusieurs provinces.

Selon l’AFAD, le tremblement de terre s’est produit vers 19h53, heure locale, dans la province de Balıkesir, près d’Istanbul, la plus grande ville du pays, sans qu’aucun bilan immédiat de victimes ou de dégâts ne soit signalé dans les provinces concernées.

Les pays potentiellement affectés sont la Bulgarie, Chypre, Turquie, Grèce, Royaume-Uni et Macédoine du Nord, selon les données publiées par le United States Geological Survey.

Le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a indiqué sur X (anciennement Twitter) que les équipes d’urgence de l’AFAD avaient commencé les inspections autour d’Istanbul et dans les provinces voisines, mais qu’aucun rapport négatif n’avait été reçu jusqu’à présent. Mais sur les réseaux sociaux, des vidéos ont rapidement commencé à circuler montrant des immeubles effondrés.

L’AFAD précise que le séisme a eu lieu à une profondeur de 11 km, tandis que le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ) a estimé sa magnitude à 6,19 et sa profondeur à 10 km.

En avril, un puissant séisme de magnitude 6,2, dont l'épicentre se trouvait à 7 km de profondeur en mer de Marmara, avait secoué Istanbul sans faire de victimes, malgré des dizaines de répliques. Le sud-est du pays avait subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53.000 morts et dévasté la cité antique d'Antakya, l'ex Antioche. La Syrie voisine avait également été gravement affectée par ce séisme.