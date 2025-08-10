Tony Frangié plaide pour « un État fort et une armée capable de protéger tous les citoyens »

Le député Marada du Liban-Nord Tony Frangié a affirmé que la seule voie pour le Liban passe par « un État fort et une armée capable de protéger tous les citoyens ainsi que les frontières nationales, sans compromettre aucun territoire » , a rapporté l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Au cours d’une rencontre avec des expatriés à Ehden, il a salué la « sage direction » du président Joseph Aoun, la mettant en contraste « avec d’autres acteurs politiques qui persistent dans les divisions et les politiques nuisibles ». Il a qualifié la proposition du Hezbollah d’une stratégie nationale de défense d’« opportunité historique », appelant à soutenir « une armée unifiée comme seul détenteur légitime des armes ».

Une semaine plus tôt, M. Frangié, dont le courant est pourtant allié au Hezbollah, avait surpris en déclarant que le Liban a « besoin de concentrer les armes entre les mains de l’État et de l’armée, et de reconstituer cette dernière, en commençant par améliorer la situation des militaires, puis en renforçant son équipement et son armement », jugeant que cela « permettrait véritablement à cette institution de protéger le Liban, ses frontières avec Israël, et de le défendre face à toute menace possible ».