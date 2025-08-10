Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Békaa

L’armée libanaise en opération à Brital pour traquer des fugitifs


le 10 août 2025 à 18h57,

L’armée libanaise en opération à Brital pour traquer des fugitifs

De la fumée s’élève au-dessus de Baalbeck lors d’affrontements entre l’armée libanaise et des individus soupçonnés de trafic de drogue, le 6 août 2025. Photo parvenue à notre correspondante Sarah Abdallah

Une unité de l’armée libanaise, appuyée par la direction du renseignement, mène de vastes opérations de ratissage à Brital, à l’est de Baalbeck, afin d’interpeller des individus recherchés, a rapporté dimanche notre correspondante dans la région Sarah Abdallah.

Trois personnes avaient été tuées mercredi dans des affrontements entre la troupe et des narcotrafiquants présumés dans le quartier de Charawné, à Baalbeck. Parmi les victimes le tristement célèbre « Abou Sallé », alias Ali Mounzer Zeaïter, en fuite depuis de précédents accrochages avec la troupe, qui avaient coûté la vie à un soldat en 2022.

La plaine de la Békaa, où les armes circulent librement et où l’État peine à imposer son autorité, est régulièrement le théâtre d’affrontements sanglants entre clans rivaux, mais aussi entre militaires et gangs lourdement armés.

Une unité de l’armée libanaise, appuyée par la direction du renseignement, mène de vastes opérations de ratissage à Brital, à l’est de Baalbeck, afin d’interpeller des individus recherchés, a rapporté dimanche notre correspondante dans la région Sarah Abdallah.Trois personnes avaient été tuées mercredi dans des affrontements entre la troupe et des narcotrafiquants présumés dans le quartier de Charawné, à Baalbeck. Parmi les victimes le tristement célèbre « Abou Sallé », alias Ali Mounzer Zeaïter, en fuite depuis de précédents accrochages avec la troupe, qui avaient coûté la vie à un soldat en 2022.La plaine de la Békaa, où les armes circulent librement et où l’État peine à imposer son autorité, est régulièrement le théâtre d’affrontements sanglants entre clans rivaux, mais aussi entre...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés