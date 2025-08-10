L’armée libanaise en opération à Brital pour traquer des fugitifs
le 10 août 2025 à 18h57,
De la fumée s’élève au-dessus de Baalbeck lors d’affrontements entre l’armée libanaise et des individus soupçonnés de trafic de drogue, le 6 août 2025. Photo parvenue à notre correspondante Sarah Abdallah
Une unité de l’armée libanaise, appuyée par la direction du renseignement, mène de vastes opérations de ratissage à Brital, à l’est de Baalbeck, afin d’interpeller des individus recherchés, a rapporté dimanche notre correspondante dans la région Sarah Abdallah.
Trois personnes avaient été tuées mercredi dans des affrontements entre la troupe et des narcotrafiquants présumés dans le quartier de Charawné, à Baalbeck. Parmi les victimes le tristement célèbre « Abou Sallé », alias Ali Mounzer Zeaïter, en fuite depuis de précédents accrochages avec la troupe, qui avaient coûté la vie à un soldat en 2022.
La plaine de la Békaa, où les armes circulent librement et où l’État peine à imposer son autorité, est régulièrement le théâtre d’affrontements sanglants entre clans rivaux, mais aussi entre militaires et gangs lourdement armés.
