À Byblos, des milliers de « je t’aime » pour Slimane

Slimane se souviendra encore longtemps de ce « premier rendez-vous » avec son public libanais, samedi soir au Festival international de Byblos. Un concert très attendu depuis la révélation du chanteur, auteur et compositeur français en 2016 et sa montée en puissance sur le paysage artistique francophone, fort de sa plume expressive, de son interprétation et de sa voix habitée aux nuances rauques.





L’artiste n’a pas caché son enthousiasme pour se produire au Liban. Après avoir fait retentir de sa voix claire L’hymne à l’amour d’Édith Piaf, sur le vieux port de la cité, il a confié avoir lui-même remarqué, très tôt après sa victoire à The Voice, qu’« il se passait quelque chose pour lui au Liban ». « Je voulais venir chanter ici depuis très longtemps, a raconté Slimane. Quand on m’a dit que je pouvais venir au Liban cette année, pour être très franc, j’ai demandé : ‘‘Est-ce que c’est bon cette année ? Vous êtes sûrs que je peux y aller ?’’ Mais je suis trop fier d’être avec vous ce soir. »





Le chanteur est revenu aux sources en livrant une version revisitée de À fleur de toi, expliquant comment il avait insisté pour en faire sa chanson de bataille au concours The Voice. Plongeant dans ses souvenirs, il s’est remémoré ses débuts dans les bars de Paris, quand il chantait pour de petites foules des classiques du répertoire francophone. Il a ainsi choisi La chanson des vieux amants de Jacques Brel, avant d’enchaîner avec ses succès, soutenu par ses choristes ou encore par l’artiste Anabel, notamment sur des titres qu’il partage d’habitude en duo avec Vitaa. XY , Avant toi, Ça va ça vient, Viens on s’aime ont ainsi été repris en chœur par une foule étonnamment jeune, ainsi que les titres Toi, Si je m’en allais et Résiste, hymne à la paix et à la solidarité.





Le chanteur d’origine algérienne a également fait un clin d’œil à Lara Fabian, avec qui il a collaboré sur son dernier album Je suis là, en interprétant Je suis malade qu’ils avaient chanté ensemble en duo lors des JO de Paris. Mais c’est sur une note d’amour qu’il a choisi de clore ce moment intense et intime, comme il l’avait commencé, avec les tubes Des milliers de je t’aime et Mon amour. Ce titre qu’il avait défendu à l’Eurovision en 2024, et qui l’avait fait connaître en Europe et bien au-delà, a résonné à Byblos comme une déclaration universelle, une prière moderne.