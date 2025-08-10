Le Brésil « déplore » le plan d'Israël de prendre le contrôle de la ville de Gaza, a déclaré samedi son ministère des Affaires étrangères, au lendemain de l'annonce de ce plan par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

« Le gouvernement brésilien déplore la décision du gouvernement israélien d'étendre ses opérations dans la bande de Gaza, y compris la nouvelle incursion dans la ville de Gaza », a indiqué ce ministère dans un communiqué. Pour Brasilia, cette mesure « ne fera qu'aggraver la situation humanitaire catastrophique de la population civile palestinienne » dans le territoire. Le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva a également appelé au « retrait complet et immédiat des troupes israéliennes » de Gaza et rappelé l'urgence d'un cessez-le-feu, d'une libération des otages et de l'entrée « sans entrave » de l'aide humanitaire.

Lors du sommet des Brics en juillet, à Rio de Janeiro, Lula a appelé à ne pas rester « indifférent » au « génocide » à Gaza. De nombreux pays ont dénoncé la décision d'occuper la ville de Gaza, annoncée vendredi matin à l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité du Premier ministre israélien, après près de deux ans de guerre provoquée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.