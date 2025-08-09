Liban: une explosion de munitions tue six soldats dans un site du Hezbollah

L'armée libanaise a annoncé la mort de six de ses soldats dans une explosion survenue lors d'une opération de déminage dans un "dépôt d'armes" du sud du Liban, appartenant au Hezbollah selon une source militaire.

En vertu de la trêve conclue en novembre, qui a mis fin à la récente guerre entre Israël et le Hezbollah, allié de l'Iran, l'armée déploie des troupes dans le sud du pays et démantèle les infrastructures du groupe armé.

Cet incident survient quelques jours après que le gouvernement a chargé l'armée d'élaborer un plan visant à désarmer le Hezbollah, à mettre en oeuvre d'ici la fin de l'année et auquel le mouvement chiite s'oppose. Téhéran a affirmé samedi son opposition à cette décision.

"Alors qu'une unité de l'armée recherchait et démantelait un dépôt d'armes à Wadi Zebqin, à Tyr, une explosion s'est produite à l'intérieur, faisant six morts et plusieurs blessés parmi les soldats", a indiqué l'armée dans un bilan provisoire, ajoutant avoir ouvert une enquête.

Une source militaire qui a requis l'anonymat a déclaré à l'AFP que l'explosion s'était produite "à l'intérieur d'une infrastructure militaire du Hezbollah", alors que les soldats "retiraient des munitions et engins non explosés".

Le président Joseph Aoun a, selon un communiqué de la présidence, contacté l'armée pour lui présenter ses condoléances et s'enquérir des circonstances de "l'incident tragique", qui a fait plusieurs "martyrs et blessés" parmi les soldats.

"C'est avec une profonde douleur que le Liban salue les fils de notre vaillante armée tombés en martyrs dans le sud, alors qu'ils accomplissaient leur devoir national", a écrit sur X le Premier ministre Nawaf Salam.





- Pression gouvernementale -





Le cessez-le-feu de novembre, qui visait à mettre fin à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, stipule que le port des armes au Liban doit être limité aux appareils de sécurité étatiques.

Le gouvernement, qui a décidé de désarmer le mouvement d'ici fin 2025, s'est réuni à deux reprises cette semaine sur le sujet, tandis que le Hezbollah a rejeté cette décision.

Un haut conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé samedi que "la République islamique d'Iran est certainement opposée au désarmement du Hezbollah, car l'Iran a toujours aidé le peuple libanais et la Résistance, et continue de le faire".

Jeudi, le gouvernement libanais a examiné une proposition américaine comprenant un calendrier pour le désarmement du Hezbollah, Washington pressant Beyrouth d'agir.

L'exécutif a approuvé l'introduction du texte américain sans fixer de délais précis, et a appelé au déploiement de troupes libanaises dans les zones frontalières ainsi qu'au retrait des forces israéliennes de cinq secteurs du sud du Liban occupés depuis la récente guerre.

Le même jour, le porte-parole des Casques bleus au Liban, Andrea Tenenti, a indiqué que les soldats de l'ONU avaient "découvert un vaste réseau de tunnels fortifiés" dans la même zone.

Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a précisé aux journalistes que les Casques bleus et l'armée libanaise avaient trouvé "trois bunkers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des centaines d'obus explosifs et de roquettes, des mines antichars ainsi qu'environ 250 engins explosifs improvisés prêts à l'emploi".

