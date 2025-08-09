Ukraine : Londres annonce accueillir samedi une réunion de responsables occidentaux de la sécurité

Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice-président américain JD Vance vont accueillir samedi une réunion des conseillers à la sécurité nationale européens et américains, ont annoncé les services du Premier ministre Keir Starmer.

Cette réunion sera « une occasion cruciale pour discuter des progrès à accomplir pour parvenir à une paix juste et durable » en Ukraine, ont-ils ajouté. Le Premier ministre britannique s'était auparavant entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Les deux dirigeants ont salué la volonté du président Trump de mettre fin à cette guerre barbare et sont convenus que nous devons maintenir la pression sur Poutine pour qu'il mette fin à sa guerre illégale », ajoute le communiqué. Il précise que le dirigeant travailliste a « réitéré son soutien indéfectible à l'Ukraine et à son peuple ».

Cette réunion intervient après l'annonce d'un sommet entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le 15 août en Alaska. La rencontre se fera sans Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d'exiger d'avoir voix au chapitre.

Elle est organisée par le ministre des Affaires étrangères David Lammy dans sa résidence officielle de Chevening, dans le Kent, où le vice-président américain JD Vance a débuté vendredi ses vacances au Royaume-Uni. Selon des sources proches du gouvernement britannique, les discussions doivent durer toute la journée de samedi.



