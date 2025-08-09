Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Ukraine : Londres annonce accueillir samedi une réunion de responsables occidentaux de la sécurité


AFP / le 09 août 2025 à 15h00,

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy (à gauche) écoute le vice-président américain JD Vance (à droite) s'exprimer lors d'une réunion à Chevening House, à Chevening, dans le sud-est de l'Angleterre, le 8 août 2025. Photo AFP/KIN CHEUNG

Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice-président américain JD Vance vont accueillir samedi une réunion des conseillers à la sécurité nationale européens et américains, ont annoncé les services du Premier ministre Keir Starmer.

Cette réunion sera « une occasion cruciale pour discuter des progrès à accomplir pour parvenir à une paix juste et durable » en Ukraine, ont-ils ajouté. Le Premier ministre britannique s'était auparavant entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Les deux dirigeants ont salué la volonté du président Trump de mettre fin à cette guerre barbare et sont convenus que nous devons maintenir la pression sur Poutine pour qu'il mette fin à sa guerre illégale », ajoute le communiqué. Il précise que le dirigeant travailliste a « réitéré son soutien indéfectible à l'Ukraine et à son peuple ».

Cette réunion intervient après l'annonce d'un sommet entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le 15 août en Alaska. La rencontre se fera sans Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d'exiger d'avoir voix au chapitre. 

Elle est organisée par le ministre des Affaires étrangères David Lammy dans sa résidence officielle de Chevening, dans le Kent, où le vice-président américain JD Vance a débuté vendredi ses vacances au Royaume-Uni. Selon des sources proches du gouvernement britannique, les discussions doivent durer toute la journée de samedi.


Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice-président américain JD Vance vont accueillir samedi une réunion des conseillers à la sécurité nationale européens et américains, ont annoncé les services du Premier ministre Keir Starmer.Cette réunion sera « une occasion cruciale pour discuter des progrès à accomplir pour parvenir à une paix juste et durable » en Ukraine, ont-ils ajouté. Le Premier ministre britannique s'était auparavant entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.« Les deux dirigeants ont salué la volonté du président Trump de mettre fin à cette guerre barbare et sont convenus que nous devons maintenir la pression sur Poutine pour qu'il mette fin à sa guerre illégale », ajoute le communiqué. Il précise que le dirigeant travailliste a...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés