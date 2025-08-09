Menu
Dernières Infos - États-Unis

Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à Times Square à New York, selon la police


AFP / le 09 août 2025 à 13h41,

Des passants marchent sur la 7e Avenue entre Central Park et Times Square à New York, le 12 juillet 2025. Photo AFP / JUAN MABROMATA

Un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes près de Times Square, avant d'être arrêté a annoncé samedi un porte-parole de la police de New York. Les blessés, âgés de 19 à 65 ans, ont été hospitalisés dans un état stable. L'incident s'est déroulé vers 01H20 (05H20 GMT), a-t-elle souligné.

Les tirs ont été précédés d'une altercation verbale, selon le porte-parole. « L'agresseur a été arrêté et une arme à feu a été saisie », a-t-elle précisé. Des images montrant une foule en panique ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sans que l'AFP ne soit immédiatement en mesure d'en confirmer l'authenticité.

Fin juillet, un homme armé d'un fusil d'assaut a abattu quatre personnes avant de se donner la mort dans un gratte-ciel de New York.


