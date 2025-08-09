Menu
Dernières Infos - Culture

Iran : décès d'un maître renommé de la miniature persane aux États-Unis


AFP / le 09 août 2025 à 12h28,

Mahmoud Farshchian visite l'atelier du zarih Shah-Abdol-Azim, le 12 septembre 2017. Photo wikicommons

Un représentant majeur de la miniature iranienne, Mahmoud Farshchian, est décédé samedi à l'âge de 95 ans aux Etats-Unis, où il vivait depuis des années, ont annoncé les médias d'Etat iraniens. « Le maître Mahmoud Farshchian, peintre de renom et figure emblématique de l'art iranien est mort », a rapporté l'Académie iranienne des arts sur son site.

Né en janvier 1930 à Ispahan dans le centre de l'Iran, il était considéré comme le principal rénovateur contemporain de la miniature persane.  Après avoir terminé ses études dans sa ville natale, il s'est rendu à Vienne, en Autriche, où il a étudié l'art occidental pendant sept ans, selon le site de l'Académie.

Dans son œuvre, Farshchian s'inspirait de la poésie classique persane, des textes sacrés, notamment le Coran et la Bible, ainsi que de la tradition mystique iranienne. L'un de ses tableaux les plus célèbres, Le Soir d'Achoura, illustre les événements survenus après la mort de Hussein, figure centrale du chiisme, religion d'Etat en Iran.

Installé depuis des années dans le New Jersey aux Etats-Unis avec sa famille, il ne se rendait en Iran qu'occasionnellement. Jeudi, l'agence officielle Irna, citant l'épouse de l'artiste, avait rapporté qu'il avait contracté une pneumonie et poursuivait son traitement à domicile.


