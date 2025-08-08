Coupe d’Asie 2025 : après son entrée réussie contre le Qatar, le Liban surclassé par l'Australie

C'était l'heure de la revanche pour le Liban. Trois ans après leur finale perdue d'un rien (75-73) contre l'Australie lors de la précédente édition, les Cèdres retrouvaient les Aussies pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Asie de basketball, vendredi soir à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Les souvenirs de la désillusion de Jakarta n'ont pas encore été totalement dissipés pour cette génération qui s'est de nouveau inclinée face aux tenants du titre (78-93). Finaliste de la dernière édition en 2022, la sélection libanaise doit composer sans son meneur vedette Waël Arakji, forfait pour la compétition et venant de signer avec le club saoudien d'al-Oula. Son absence s'est fait ressentir sur le plan offensif malgré l'énergie déployée par le jeune Youssef Khayat (22 ans), auteur de 22 points et six rebonds. Lui et le reste de ses coéquipiers ont toutefois réussi un retour en fin de rencontre, ayant fait quelque peu trembler les Australiens en revenant à 13 longueurs à quatre minutes du terme, rappelant ainsi le scénario d'il y a trois ans qui avait vu les Libanais manquer leur come-back de deux petites unités.

Blessure de Darwiche

Après une entame de match serrée, les hommes de Miodrag Perisic, l'entraîneur serbe de la sélection, ont rapidement concédé un retard d'une vingtaine de points en première période, qui s'est creusé jusqu'à plus de 30 longueurs dans le troisième quart-temps. Côté libanais, Ali Mansour finit avec un nouveau honorable de 12 points, six rebonds et cinq passes, confirmant ses bonnes dispositions montrées lors du premier match, tout comme Karim Zeinoun, auteur de 11 points.

Autre absence ayant pesé dans la balance, celle de Sergio Darwiche, autre leader offensif de l'équipe ayant été contraint de quitter ses compatriotes sur blessure dès les premiers instants de la rencontre. Les Australiens ont quant à eux pu compter sur les 18 points enregistrés par Reyne Smith et Jaylin Galloway pour contrôler leur avance creusée en début de match.

La défaite n'aura pas empêché les supporters libanais, venus en nombre dans les travées du stade de la Cité sportive roi Abdullah, de partager un clapping avec leurs protégés.

Victoire inaugurale face au Qatar

Malgré cette déception, la qualification n'est pas encore perdue pour les Cèdres, qui joueront dimanche la deuxième place du groupe A face à la Corée du Sud à 18h (heure de Beyrouth). Dans cette poule au niveau particulièrement relevé, les Libanais avaient deux jours plus tôt parfaitement lancé leur campagne par un succès aussi précieux que difficile face au Qatar (84-80), mercredi soir, également à Djeddah.

Longtemps dominateurs, les Libanais ont compté jusqu’à 15 points d’avance. Mais un quatrième quart-temps mal maîtrisé a permis au Qatar de recoller, porté par un Brandon Goodwin incandescent. L’Américain naturalisé qatari, et auteur de 33 points, 5 rebonds et 6 passes, a ramené les siens à 79-78 à moins d’une minute de la fin.

C’est alors que Karim Zeinoun a pris les choses en main. Après avoir capté un rebond offensif, il s’est excentré dans le coin droit pour inscrire un tir primé crucial à 26 secondes du buzzer, avant de valider la victoire sur la ligne des lancers francs, portant son total à 10 points.