L'Arabie saoudite dénonce le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza

L'Arabie saoudite a dénoncé vendredi le plan israélien visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et accusé Israël de provoquer « la famine » et « le nettoyage ethnique » dans le territoire palestinien. Riyad « condamne dans les termes les plus forts la décision des autorités d'occupation israéliennes d'occuper la bande de Gaza » et « condamne catégoriquement la poursuite des crimes de famine, des pratiques brutales et d'un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien frère, » a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur le réseau X.

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte