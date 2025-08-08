Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'Arabie saoudite dénonce le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza


AFP / le 08 août 2025 à 15h27,

Des Palestiniens regardent une colonne de fumée s'élever lors d'une frappe israélienne sur le quartier sud d'al-Zeitoun, à Gaza, le 8 août 2025. Photo Bashar Taleb/AFP

L'Arabie saoudite a dénoncé vendredi le plan israélien visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et accusé Israël de provoquer « la famine » et « le nettoyage ethnique » dans le territoire palestinien. Riyad « condamne dans les termes les plus forts la décision des autorités d'occupation israéliennes d'occuper la bande de Gaza » et « condamne catégoriquement la poursuite des crimes de famine, des pratiques brutales et d'un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien frère, » a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur le réseau X.

L'Arabie saoudite a dénoncé vendredi le plan israélien visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et accusé Israël de provoquer « la famine » et « le nettoyage ethnique » dans le territoire palestinien. Riyad « condamne dans les termes les plus forts la décision des autorités d'occupation israéliennes d'occuper la bande de Gaza » et « condamne catégoriquement la poursuite des crimes de famine, des pratiques brutales et d'un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien frère, » a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur le réseau X.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés