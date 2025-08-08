Expositions

THE UNLIVED de Azza Abo Rebieh, à la galerie Saleh Barakat, rue Justinien, Clemenceau, jusqu’au 16 août. Tél. : 01/365615.

L’ÉTÉ EN COULEURS, exposition collective d’artistes libanais, à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 28 août, du lundi au vendredi de 11h à 18h et samedi de 11h à 14h.

Tél. : 71/854000, 01/200131.

LIGNES DE VIE, exposition collective, à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 30 août, du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3.

FLOW de Joumana Jamhouri et SORRY FOR INTERRUPTING de Jacques Vartabedian à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 3 septembre. Tél. : 01/562812.

A CURSE THAT TURNS GOLD INTO LADYBUGS de Vartan Avakian à la galerie Marfa’, secteur du port, jusqu’au 15 septembre. Tél. : 03/020636.

IMPRESSIONS OF PARADISE, collection de Philippe Jabre Art, au pavillon Nuhad es-Said pour la culture, Musée national de Beyrouth, Mathaf, jusqu’au 30 octobre, de mardi à dimanche de 10h à 17h. Tél. : 21/614038.

CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, de vendredi à dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.