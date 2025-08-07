Trump : Il est très important pour moi que tous les pays du Moyen-Orient rejoignent les Accords d'Abraham

Le président américain Donald Trump a affirmé, jeudi, qu’il est très important pour lui que tous « les pays du Moyen-Orient rejoignent les Accords d’Abraham », qui normalisent les relations diplomatiques avec Israël.

« Maintenant que l’arsenal nucléaire en cours de ‘création’ par l’Iran a été totalement ANÉANTI, il est très important pour moi que tous les pays du Moyen-Orient rejoignent les Accords d’Abraham. Cela garantira la PAIX AU MOYEN-ORIENT. Merci de votre attention à ce sujet ! », a écrit M. Trump sur la plateforme américaine Truth Social, qu'il a lui-même lancée.

Les Accords d’Abraham sont une série d’accords ayant permis de normaliser les relations diplomatiques entre Israël et plusieurs États arabes, à commencer par les Émirats arabes unis et Bahreïn. Signés à Washington le 15 septembre 2020, ils ont été facilités par les États-Unis sous la première présidence de Donald Trump. Dans les mois qui ont suivi, le Soudan et le Maroc ont accepté de normaliser leurs relations avec l'État hébreu.

Avant le début de la guerre à Gaza, en octobre 2023, la dynamique d’élargissement des Accords d’Abraham était en marche, mais le conflit est venu la freiner, notamment en ce qui concerne l'Arabie saoudite. Les accords demeurent un projet controversé, notamment auprès d'une partie des populations arabes, tandis que les dirigeants politiques israéliens et américains voient une nouvelle opportunité d’élargir ce processus après la guerre de 12 jours menée par Israël contre l’Iran en juin dernier.