Haykal en Grande-Bretagne : Soutien à l’armée en tant que « seul défenseur légitime du Liban »

Le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal a clôturé une visite en Grande-Bretagne au cours de laquelle il a participé au « Dragon Group », une initiative britannique visant à rassembler les chefs de défense de divers pays du Moyen-Orient, qui s’est tenue en Ecosse cette année, a annoncé un communiqué de l’ambassade de Grande-Bretagne à Beyrouth.

Au cours de sa visite, poursuit le texte, « le général Haykal a rencontré le chef d'état-major de la défense britannique, l'amiral Sir Tony Radakin, et les chefs d'état-major de la défense de l'ensemble du Moyen-Orient ». « Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, la sécurité régionale et le soutien continu du Royaume-Uni à l’armée libanaise en tant qu'unique défenseur légitime du Liban », ajoute le communiqué.

L’ambassade rappelle que depuis 2009, « le Royaume-Uni a fourni plus de 161 millions de livres sterling (environ 216 millions de dollars) pour soutenir les institutions de sécurité du Liban, dont 106 millions de livres sterling (142,2 millions de dollars) d'aide directe à l’armée sous forme de formations, d'équipements et d'infrastructure ».