Abou Dhabi dément les « fausses » accusations du Soudan sur la destruction d'un avion émirati transportant des mercenaires

Un responsable émirati a démenti jeudi les accusations de l'armée soudanaise concernant un avion émirati transportant des mercenaires colombiens, qu'elle affirme avoir abattu mercredi au Darfour, dans l'ouest du Soudan en guerre, faisant au moins 40 morts.

« Ces allégations infondées (...) sont entièrement fausses, ne reposent sur aucune preuve et s'inscrivent dans la continuité de la campagne de désinformation et de diversion menée par le Soudan », a déclaré un responsable émirati à l'AFP, alors que son pays est régulièrement accusé de soutenir les paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan.