L'Europe « doit participer » aux négociations de paix entre Kiev et Moscou


AFP / le 07 août 2025 à 14h09,

Des panneaux arborant les armoiries russes sont exposés dans une rue au milieu du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, à Marioupol, une ville ukrainienne contrôlée par la Russie, le 6 août 2025. Photo Alexander Ermochenko/Reuters

L'Europe « doit participer » aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, a affirmé jeudi le président Volodymyr Zelensky, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer dans les « prochains jours » selon le Kremlin.

« La guerre se déroule en Europe et l'Ukraine fait partie intégrante de l'Europe (...) L'Europe doit donc participer au processus » en vue de mettre fin à la guerre qui se poursuit depuis 2022, a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux. 

