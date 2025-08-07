L'Europe « doit participer » aux négociations de paix entre Kiev et Moscou

L'Europe « doit participer » aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, a affirmé jeudi le président Volodymyr Zelensky, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer dans les « prochains jours » selon le Kremlin.

« La guerre se déroule en Europe et l'Ukraine fait partie intégrante de l'Europe (...) L'Europe doit donc participer au processus » en vue de mettre fin à la guerre qui se poursuit depuis 2022, a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux.