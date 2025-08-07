Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Trafic

En Espagne, démantèlement d'un trafic de marijuana cachée dans des aliments pour bétail


AFP / le 07 août 2025 à 14h51,

Les agents de la police et de la Guardia Civil espagnoles contrôlent les voitures entrant à Torre Pacheco, dans le sud-est de l'Espagne, le 15 juillet 2025. Photo d'illustration, AFP

Un trafic de marijuana, qui était cachée dans des sacs d'aliments pour bétail, a été démantelé en Espagne, en collaboration avec les autorités britanniques et irlandaises, a annoncé jeudi la police espagnole dans un communiqué. Le réseau, qui expédiait la drogue dans des palettes de nourriture pour animaux en Irlande, aurait acheminé plus de trois tonnes de marijuana depuis 2019, avec des expéditions mensuelles régulières, précise le communiqué.

Plusieurs cargaisons ont été interceptées en Espagne et en Irlande au cours de l’enquête, ouverte en 2025, avec environ 300 kilos de marijuana saisis. 13 personnes ont été interpellées en Espagne et une en Irlande au cours de cette opération menée par des policiers espagnols, avec le soutien de leurs homologues britanniques et irlandais. 12 perquisitions ont été effectuées à Madrid et en Andalousie (sud de l'Espagne), au cours desquelles les enquêteurs ont saisi un pistolet semi-automatique, trois armes à blanc et 96.000 euros en espèces.

L’Espagne constitue une porte d’entrée importante pour le trafic de drogue en Europe, en raison de sa proximité avec le Maroc, l’un des principaux producteurs de cannabis, et de ses liens historiques avec l’Amérique latine.

Un trafic de marijuana, qui était cachée dans des sacs d'aliments pour bétail, a été démantelé en Espagne, en collaboration avec les autorités britanniques et irlandaises, a annoncé jeudi la police espagnole dans un communiqué. Le réseau, qui expédiait la drogue dans des palettes de nourriture pour animaux en Irlande, aurait acheminé plus de trois tonnes de marijuana depuis 2019, avec des expéditions mensuelles régulières, précise le communiqué.Plusieurs cargaisons ont été interceptées en Espagne et en Irlande au cours de l’enquête, ouverte en 2025, avec environ 300 kilos de marijuana saisis. 13 personnes ont été interpellées en Espagne et une en Irlande au cours de cette opération menée par des policiers espagnols, avec le soutien de leurs homologues britanniques et irlandais. 12 perquisitions ont été...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés