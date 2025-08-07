En Espagne, démantèlement d'un trafic de marijuana cachée dans des aliments pour bétail

Un trafic de marijuana, qui était cachée dans des sacs d'aliments pour bétail, a été démantelé en Espagne, en collaboration avec les autorités britanniques et irlandaises, a annoncé jeudi la police espagnole dans un communiqué. Le réseau, qui expédiait la drogue dans des palettes de nourriture pour animaux en Irlande, aurait acheminé plus de trois tonnes de marijuana depuis 2019, avec des expéditions mensuelles régulières, précise le communiqué.

Plusieurs cargaisons ont été interceptées en Espagne et en Irlande au cours de l’enquête, ouverte en 2025, avec environ 300 kilos de marijuana saisis. 13 personnes ont été interpellées en Espagne et une en Irlande au cours de cette opération menée par des policiers espagnols, avec le soutien de leurs homologues britanniques et irlandais. 12 perquisitions ont été effectuées à Madrid et en Andalousie (sud de l'Espagne), au cours desquelles les enquêteurs ont saisi un pistolet semi-automatique, trois armes à blanc et 96.000 euros en espèces.

L’Espagne constitue une porte d’entrée importante pour le trafic de drogue en Europe, en raison de sa proximité avec le Maroc, l’un des principaux producteurs de cannabis, et de ses liens historiques avec l’Amérique latine.