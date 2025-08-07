Au Royaume-Uni, trois personnes inculpées pour soutien à l'organisation interdite Palestine Action

Trois personnes ont été inculpées au Royaume-Uni pour avoir exprimé leur soutien au groupe Palestine Action, classé « terroriste » depuis début juillet, a annoncé jeudi la police, avant une manifestation prévue samedi à Londres pour protester contre l'interdiction de cette organisation. Il s'agit des premières inculpations pour ces motifs en Angleterre et au Pays de Galles, selon la police de Londres.

Jeremy Shippam, 71 ans, Judit Murray, 71 ans, et Fiona Maclean, 53 ans, avaient été arrêtés le 5 juillet lors d'une manifestation dans la capitale en soutien au groupe interdit. Ils doivent comparaître devant le tribunal de Westminster à Londres le 16 septembre. La police a annoncé qu'elle prévoyait de transmettre aux services du procureur les dossiers de 26 autres personnes arrêtées le même jour.

« Toute personne affichant publiquement son soutien à Palestine Action, organisation interdite, commet une infraction au titre de la loi sur le terrorisme et s'expose à être arrêtée et comme le montrent ces inculpations, à faire l'objet d'une enquête », a indiqué le commandant de l'unité antiterroriste de la police de Londres Dominic Murphy. Le groupe Palestine Action a été ajouté début juillet par le gouvernement britannique à la liste des organisations considérées comme « terroristes » au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, notamment sur une base de l'armée de l'air en Angleterre.

La mesure d'interdiction fait l'objet d'une action en justice, lancée par Huda Ammori, cofondatrice en 2020 de ce groupe qui se présentait comme un « réseau d'action directe » visant à dénoncer « la complicité britannique » avec l'Etat d'Israël, en particulier sur la question des ventes d'armes. Le groupe Defend Our Juries organise régulièrement des manifestations dans le pays pour protester contre cette interdiction, qui a été jugée « disproportionnée » par l'ONU. Selon Tim Crosland, un représentant de Defend Our Juries, à ce jour plus de 200 personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces rassemblements de soutien.

Une nouvelle manifestation est prévue samedi à Londres, où les organisateurs attendent au moins 500 personnes. La police a prévenu les participants qu'ils devaient s'attendre à être arrêtés. « Je recommande vivement à toute personne qui prévoit de se rendre à Londres ce week-end pour manifester son soutien à Palestine Action de réfléchir aux conséquences pénales potentielles de ses actes », a prévenu Dominic Murphy de la Met Police.

Le soutien à une organisation proscrite dans le cadre de la loi antiterroriste est passible d'une peine allant jusqu'à 14 ans de prison. Une cinquantaine de personnalités et professeurs d'université, dont Naomi Klein et Angela Davis, ont signé une lettre publiée jeudi dans le Guardian pour appeler le gouvernement britannique à revenir sur cette interdiction.