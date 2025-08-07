L'armée détruit un avion émirati, 40 mercenaires colombiens tués

L'armée de l'air soudanaise a détruit un avion des Émirats arabes unis convoyant des mercenaires colombiens, dont au moins 40 ont été tués, à son atterrissage dans un aéroport contrôlé par les paramilitaires au Darfour (ouest), a rapporté mercredi la télévision d'Etat.

L'appareil « a été bombardé et complètement détruit » lors de son atterrissage à l'aéroport de Nyala, dans le Darfour-Sud, a déclaré à l'AFP une source militaire, qui a requis d'anonymat.

Cet aéroport a récemment été bombardé à plusieurs reprises par l'armée soudanaise, engagée depuis avril 2023 dans une guerre dévastatrice contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

En juin, trois témoins avaient rapporté qu'un avion cargo y avait été bombardé peu après avoir atterri.

Ni l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, ni les paramilitaires, commandées par son ancien adjoint, Mohamed Daglo, ni les Émirats arabes unis n'ont réagi dans l'immédiat.

Comme d'autres conflits, celui du Soudan est exacerbé par les ingérences étrangères, souvent menées en sous-main.

Dans ce contexte, l'armée accuse depuis longtemps les Émirats de fournir aux FSR des armes de pointe, notamment des drones, via l'aéroport de Nyala. Abou Dhabi a toujours nié toute implication, malgré plusieurs rapports d'experts de l'ONU et d'organisations internationales.

Des images satellite publiées par le Humanitarian Research Lab de l'université de Yale montrent plusieurs drones longue portée de fabrication chinoise stationnés à l'aéroport de la ville.

Lundi, le gouvernement soudanais aligné sur l'armée a accusé les Émirats de recruter et financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des paramilitaires, affirmant détenir des documents le prouvant.

Des rapports ont fait état fin 2024 de la présence de combattants colombiens au Darfour, et ont été confirmés par des experts de l'ONU.

« Mercenaires étrangers »

Cette semaine, les Forces conjointes - une coalition pro-armée active au Darfour - ont rapporté la présence de plus de 80 mercenaires colombiens aux côtés des FSR à El-Facher, dernière capitale du Darfour encore tenue par l'armée.

Selon cette coalition, plusieurs de ces mercenaires auraient été tués.

L'armée a également publié des séquences vidéo présentées comme montrant des « mercenaires étrangers supposés colombiens ». L'AFP n'a pas pu vérifier ces vidéos de manière indépendante.

En décembre, le Soudan avait affirmé que le ministère colombien des Affaires étrangères avait exprimé ses regrets concernant « la participation de certains de ses citoyens à la guerre ».

Des mercenaires colombiens, souvent d'anciens soldats ou guérilleros, sont apparus dans d'autres conflits à travers le monde, et ont déjà été recrutés par les Émirats pour des opérations au Yémen et dans le Golfe.

La guerre au Soudan, qui entre dans sa troisième année, a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé 13 millions de personnes et plongé ce pays pauvre dans la pire crise humanitaire actuelle dans le monde, selon l'ONU.

Depuis la perte de Khartoum, reprise par l'armée en mars, les paramilitaires cherchent à consolider leurs positions au Darfour, qu'ils contrôlent déjà en grande partie.