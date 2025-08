Les solutions écologiques gagnent du terrain au Liban grâce au soutien de LIFE

Dans le cadre de son initiative Diaspora for Lebanon, LIFE – un réseau mondial de professionnels libanais issus de la diaspora – a organisé son premier MPME Demo Day (micro, petites et moyennes entreprises) au Beirut Digital District. L’événement a mis en lumière neuf MPME, œuvrant dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement au Liban.

L’événement a offert à ces entreprises locales une plateforme pour présenter leurs solutions innovantes à des investisseurs, partenaires stratégiques et conseillers.

Diaspora for Lebanon, programme triennal, a été lancé en 2023 avec un soutien financier de la Fondation Drosos, une organisation indépendante suisse. « À la Fondation Drosos, nous croyons que l’entrepreneuriat à vocation sociale peut améliorer les conditions de vie et être un vecteur de changement systémique. Soutenir Diaspora for Lebanon de LIFE s’aligne parfaitement avec notre mission », a déclaré Giulia Pianigiani, responsable du programme Liban à la Fondation Drosos.

À ce jour, le programme a fourni aux neuf MPME plus de 250 heures de coaching individuel, 13 ateliers personnalisés, plus de 35 000 dollars de subventions, ainsi qu’un accès au mentorat des membres de LIFE. Diaspora for Lebanon a également soutenu plus de 55 étudiants via des bourses, du mentorat ainsi que l’accès à des emplois et des stages. « Sur deux ans, chaque MPME bénéficie d’un accompagnement technique sur mesure, d’un accès au réseau LIFE et d’un soutien financier », précise Tana Haidar, cheffe de projet de l’initiative Diaspora for Lebanon, LIFE Liban.

Les entreprises présentées lors de l’événement étaient : IoTree, YY ReGen, Garbaliser, Dooda Solutions, SmartLand SAL, REMER, ECO-ganic, Sustain Ability (également connue sous le nom de Green Mount Recycling), et ULEAP. « Participer au programme Diaspora for Lebanon a marqué un tournant pour SmartLand. Le soutien reçu nous a permis d’affiner notre modèle d’entreprise, valider notre solution et renforcer notre stratégie de croissance », témoigne Khaled Alabbass, cofondateur de SmartLand SAL.