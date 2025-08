Arrestation d'un trafiquant de drogue opérant dans le Kesrouan

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le trafic de stupéfiants, la police libanaise a arrêté un ressortissant syrien soupçonné de vendre de la drogue dans plusieurs localités du caza de Kesrouan, a annoncé la Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) dans un communiqué publié mercredi.

Le 25 juillet 2025, après une surveillance étroite, une patrouille a procédé à l’arrestation « en flagrant délit » à Ghazir du suspect, né en 1990, alors qu’il était « en train de promouvoir des stupéfiants à bord d’un véhicule de marque Nissan de couleur blanche », rapportent les FSI.

La fouille du véhicule et du suspect a permis la saisie de dix sacs contenant des boîtes étiquetées « 50 $ » et remplies de cocaïne, six sacs avec des boîtes portant la mention « NET » également remplies de cocaïne, deux sacs avec des boîtes marquées «100 $» contenant du crack, un sac supplémentaire avec des boîtes « VIP 100 $ » remplies de cocaïne, ainsi qu’une somme d’argent.

Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué avoir distribué de la drogue à « plusieurs clients » à travers le Kesrouan. Il a été remis, avec les substances saisies, aux autorités judiciaires compétentes.

Mercredi également, l'armée libanaise avait annoncé que trois trafiquants de drogue, considérés comme « figurant parmi les plus importants et les plus dangereux du pays », ont été tués lors d’un échange de tirs alors qu’ils étaient poursuivis par une patrouille dans le quartier de Charaouné à Baalbeck. Parmi les morts figure un fugitif notoire connu sous le surnom de « Abou Salleh ».