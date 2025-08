Le grand mufti de Jérusalem interdit d'accès à la mosquée Al-Aqsa par la police israélienne

Les autorités israéliennes ont interdit pour six mois l'accès de la mosquée Al-Aqsa au grand mufti de Jérusalem et des Territoires palestiniens, Cheikh Muhammad Hussein, après un prêche dénonçant la situation humanitaire dans la bande de Gaza, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. « Les autorités israéliennes ont émis une interdiction de six mois visant Cheikh Muhammad Hussein, l'empêchant d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa », indique l'agence de presse palestinienne Wafa. Interrogé par l'AFP, l'avocat du religieux, Khaledoun Najm, a indiqué avoir « reçu aujourd'hui une décision » du commandant de la police de Jérusalem l'interdisant de se rendre à Al-Aqsa pour six mois, jusqu'au 25 janvier ». Cette interdiction fait suite « à un sermon prononcé vendredi 25 juillet, qui ne disait pourtant rien de répréhensible », selon l'avocat, qui précise que la police n'a pas convoqué ni interrogé le grand mufti avant de prononcer la mesure. L'arrêt de la police, transmis par l'avocat à l'AFP, ne mentionne pas les motifs exacts de l'interdiction, mais est justifiée « pour empêcher une grave atteinte à la sécurité ». « Cette interdiction a été imposée après son prêche dans lequel il a dénoncé la politique de famine de l'occupant (Israël, ndlr) contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza », affirme l'agence Wafa. Cheikh Hussein avait été convoqué le 27 juillet par la police israélienne, qui lui avait remis une première ordonnance d'expulsion de huit jours de la mosquée, avec possibilité de renouvellement. La mosquée Al-Aqsa est située sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. Troisième lieu saint de l'islam et lieu le plus sacré du judaïsme, le site est au coeur des tensions israélo-palestiniennes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

