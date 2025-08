Les humanitaires appellent à abroger une réglementation menaçant leurs activités à Gaza et en Cisjordanie

Les agences de l'ONU et les ONG ont appelé mercredi les autorités israéliennes à abroger une réglementation menaçant à terme toutes leurs activités humanitaires dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, indique un communiqué. Ces organisations « appellent les autorités israéliennes à abroger l'exigence introduite le 9 mars obligeant les ONG à partager des informations personnelles sensibles sur leurs employés palestiniens, sous peine de devoir cesser leurs opérations humanitaires dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est », selon ce texte du Humanitarian Country Team (HCT), un organe de coordination entre l'ONU et plus de 200 ONG.. « À moins d'une action urgente, les organisations humanitaires avertissent que la plupart des partenaires des ONG internationales pourraient être radiés d'ici le 9 septembre ou plus tôt,les forçant à retirer tout leur personnel international et les empêchant de fournir une assistance humanitaire essentielle et vitale aux Palestiniens », met en garde ce communiqué. « Cette exigence fait partie d'un ensemble de nouvelles conditions restrictives » imposées aux ONG internationales. « Déjà, les ONG qui ne sont pas enregistrées dans le nouveau système se voient interdire l'envoi de toute fourniture à Gaza », souligne le HCT. « En juillet de cette année, les autorités ont rejeté à plusieurs reprises les demandes de 29 ONG visant à expédier de l'aide humanitaire à Gaza, citant ces organisations comme +non autorisées+ », détaille le texte. « Cette politique a déjà empêché la livraison d'aide essentielle incluant des médicaments, nourriture et produits d'hygiène », alors que les ONG « internationales fournissent un soutien crucial aux ONG palestiniennes ». « Sans cette coopération, leurs opérations seront interrompues, coupant encore davantage de communautés de l'accès à la nourriture, aux soins médicaux, aux abris et aux services de protection essentiels ». Depuis le début de la guerre à Gaza, Israël assiège plus de deux millions de Palestiniens entassés dans un territoire de 365 km2. Il a assoupli fin mai le blocus humanitaire total qu'il avait imposé début mars mais n'autorise l'entrée que de quantités très limitées. La bande de Gaza, totalement dépendante de l'aide humanitaire, est désormais menacée d'une « famine généralisée », selon l'ONU, qui estime qu'au moins 1.373 Palestiniens ont été tués, la plupart par des tirs israéliens, depuis le 27 mai « alors qu'ils cherchaient de la nourriture ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



