Un jeune militant turc arrêté après un discours au Conseil de l'Europe

Un militant turc, délégué jeune du Congrès du Conseil de l'Europe devant lequel il avait dénoncé un « recul démocratique » en Turquie, a été arrêté mardi à son arrivée à l'aéroport d'Ankara, ont annoncé mercredi le Conseil de l'Europe et son avocat.

« Enes (Hocaogullari) a été arrêté. Il se trouve actuellement à la prison de Sincan », près de la capitale Ankara, a déclaré à l'AFP son avocat, Mahmut Seren, dénonçant une « arrestation politique ».

Selon l'avocat, le militant, âgé de 23 ans, était sous le coup d'un mandat d'arrêt suite à une enquête ouverte par la justice turque après son intervention fin mars devant le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, un organe du Conseil de l'Europe basé à Strasbourg (France).

Le jeune homme, très impliqué dans la défense des droits humains et des personnes LGBTQI+, avait dénoncé un « recul démocratique » en Turquie après l'arrestation quelques jours auparavant du maire d'opposition d'Istanbul Ekrem Imamoglu.

Il avait en outre accusé la police turque de « violations des droits humains » et de « brutalité disproportionnée » à l'égard des manifestants descendus dans les rues du pays.

« L'arrestation et les poursuites en question, fondées sur des mots prononcés par un délégué jeune du Congrès lors d'une de ses séances plénières, bafouent le droit fondamental à la liberté d'expression », a dénoncé dans un communiqué Marc Cools, le président du Congrès du Conseil de l'Europe, exhortant la justice turque à lever les poursuites visant Enes Hocaogullari et à le « libérer immédiatement ».

Les autorités turques, accusées d'autoritarisme, avaient procédé à près de 2.000 arrestations lors de la vague de contestation déclenchée par l'arrestation du maire d'Istanbul, la plus importante dans le pays depuis 2013. La plupart des personnes arrêtées ont été relâchées depuis.

Chargée de renforcer la démocratie locale, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux compte 306 membres représentant plus de 130.000 collectivités locales et régionales des 46 Etats membres du Conseil de l'Europe.