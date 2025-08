L'avenue Hafez al-Assad à Beyrouth rebaptisée du nom de Ziad Rahbani, marquant la fin d'une ère

Le gouvernement libanais a décidé de rebaptiser l'avenue Hafez al-Assad à Beyrouth du nom du très populaire artiste Ziad Rahbani décédé fin juillet, un choix hautement symbolique, salué mercredi par de nombreux Libanais qui y voient la fin d'une ère.

De 1976 à 2005, la Syrie des Assad avait exercé une tutelle sur le Liban voisin où elle avait gardé plusieurs alliés dont le Hezbollah.

Mais la chute en décembre de Bachar al-Assad, fils de Hafez, a marqué un tournant majeur au Liban, bouleversant l’équilibre des forces politiques au moment même où le Hezbollah sort affaibli de la guerre avec Israël.

"Hafez al-Assad aux oubliettes de l'histoire, Ziad Rahbani est le nom de la route de l'aéroport pour toujours !", s'est réjoui sur X le député Mark Daou.

Le gouvernement a annoncé mardi sa décision de changer le nom de cette avenue qui mène à l'aéroport international en traversant le sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah.

Le dramaturge et acteur Ziad Itani s'est également félicité du changement de nom, soulignant que Hafez al-Assad est "associé à (..) des périodes sombres de l’histoire libanaise, marquées par des massacres, des exactions et des assassinats".

Dans le sillage du retrait syrien du Liban en 2005, plusieurs monuments érigés en hommage à la famille Assad avaient été démantelés par l'armée libanaise.

Le changement du nom de l'avenue intervient au moment où le gouvernement a chargé l'armée de mettre en œuvre un plan d'action pour désarmer le Hezbollah d'ici fin 2025, une mesure inédite.

"Honnêtement, c’est la décision qui m’a le plus réjoui", a déclaré à l'AFP Hassan Roumani, qui emprunte au quotidien la route de l'aéroport, au sud de Beyrouth.

"A chaque fois que je passais par l’autoroute Assad, j’avais l’impression que Hafez al-Assad et l’armée syrienne étaient encore présents au Liban. Là, psychologiquement, je me sens soulagé : cette période est révolue, et pour de bon".

Si Ziad Rahbani, fils de la diva Fairouz, incarne une forme d’unité nationale par son œuvre, profondément ancrée dans la culture populaire, la décision n'a pas pour autant fait l'unanimité, notamment chez les sympathisants du Hezbollah.

Ce changement de nom est "totalement inacceptable, car il résulte d'une malveillance politique", a estimé sur X l'analyste proche du Hezbollah, Fayçal Abdel Sater.

