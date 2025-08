Le chef d'état-major israélien devra « exécuter » les décisions politiques sur Gaza, affirme Katz

Le chef d'état-major de l'armée israélienne a le droit « d'exprimer » son opinion sur la prochaine phase de la guerre à Gaza, mais il devra « exécuter avec détermination » les décisions politiques du gouvernement, a prévenu mercredi le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz. Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu se prépare à annoncer une nouvelle phase des opérations dans le territoire palestinien contre le Hamas et pour obtenir la libération des otages, la presse nationale s'est fait l'écho des réserves, voire de l'opposition du chef d'état-major, le lieutenant Eyal Zamir.

« C'est le droit et le devoir du chef d'état-major d'exprimer sa position dans les forums appropriés », a commenté sur son compte X le ministre de la Défense. « Mais après que des décisions sont prises par l'échelon politique, l'armée les exécutera avec détermination et professionnalisme, comme elle l'a fait jusqu'à présent dans tous les secteurs, jusqu'à ce que les objectifs de la guerre soient atteints », souligne M. Katz. « En tant que ministre de la Défense responsable de l'armée au nom du gouvernement, je dois m'assurer que ces choses soient réalisées », insiste-t-il. « Le refus du Hamas de libérer les otages nécessite de prendre des décisions supplémentaires sur la manière de faire avancer les objectifs de guerre: éliminer le Hamas tout en créant les conditions pour la libération des otages et garantir la sécurité des localités israéliennes dès maintenant et pour toujours », réaffirme à cette occasion M. Katz.

Le Premier ministre a tenu mardi après-midi une « réunion restreinte de sécurité de près de trois heures » au cours de laquelle « le chef d'état-major de l'armée lui a présenté les options pour la poursuite des opérations à Gaza ».

Selon la presse israélienne, M. Netanyahu réunira jeudi son cabinet de sécurité pour prendre les décisions finales. Mais cette même presse, citant depuis deux jours des officiels s'exprimant sous couvert d'anonymat, est unanime à prédire une nouvelle escalade des opérations dans le territoire palestinien, y compris dans les zones où pourraient être détenus les otages et à forte concentration de population civile.