Un élargissement des opérations israéliennes aurait « des conséquences catastrophiques », selon l'ONU

Un haut responsable de l'ONU a mis en garde mardi contre « les conséquences catastrophiques » que pourrait avoir un élargissement des opérations militaires israéliennes à Gaza, au moment où la presse israélienne fait état d'un projet d'occupation de tout le territoire palestinien.

« Le droit international est clair à cet égard, Gaza est et doit rester une partie intégrante d'un futur État palestinien » a déclaré Miroslav Jenca, sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée à ce conflit.

La presse israélienne, citant des officiels s'exprimant sous couvert d'anonymat, est unanime à prédire une nouvelle escalade des opérations dans le territoire palestinien.

« Il est nécessaire de vaincre totalement l'ennemi à Gaza, de libérer tous nos otages et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël » a affirmé le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, au cours d'une visite sur une base militaire.

Il a également tenu dans l'après-midi une réunion restreinte de sécurité de près de trois heures au cours de laquelle « le chef d'état-major de l'armée lui a présenté les options pour la poursuite des opérations à Gaza », selon ses services.

La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était organisée à l'initiative d'Israël, qui souhaite alerter sur la situation humanitaire des otages du 7-Octobre toujours entre les mains du Hamas. Le mouvement islamiste a récemment diffusé une vidéo de propagande montrant l'un d'eux, Evyatar David, 24 ans, décharné et très affaibli, creusant un trou dont il affirme qu'elle est sa propre tombe.

« Je suis venu ici pour mettre la question des otages au devant et au centre de la scène mondiale » et appeler à leur « libération immédiate et inconditionnelle », a avancé à New York juste avant la rencontre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, dénonçant « les crimes ignobles » du Hamas.

S'exprimant dans l'enceinte du Conseil de sécurité, Miroslav Jenca a également réitéré l'appel du secrétaire général de l'ONU à « une libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages » retenus dans la bande de Gaza.

Mais il a également déploré qu'Israël « continue de restreindre sévèrement l'aide humanitaire entrant dans Gaza », « largement insuffisante ». « La faim est partout à Gaza, visible sur le visage des enfants et dans le désespoir des parents qui risquent leur vie pour accéder aux produits les plus basiques », a-t-il ajouté.

Mardi la Défense civile palestinienne a fait état de 68 personnes tuées dans des attaques israéliennes, dont 56 qui attendaient des distributions de nourriture, notamment à Khan Younès, dans le sud de Gaza, et à Zikim, dans le nord, par où entre une partie de l'aide autorisée par Israël.