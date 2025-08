En Turquie, plus de 120 arrestations pour alcool contrefait

Plus de 120 personnes accusées d'avoir produit de l'alcool de contrebande ont été arrêtées à travers la Turquie et plus de 33.000 litres contrefaits ont été saisis, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya. La consommation d'alcool contrefait, due notamment au prix élevé des spiritueux, est un fléau dans le pays qui a causé au moins 152 décès en janvier et février, selon le bilan de l'agence de presse étatique Anadolu. Le ministre précise que ces opérations ont été conduites « au cours des deux dernières semaines » dans les 81 provinces de Turquie, en premier lieu desquelles celles d'Istanbul et d'Antalya, la grande ville touristique de la côte sud. « Nos équipes de gendarmerie ont arrêté 121 suspects » et « 33.554 litres d'alcool contrefait et 29.063 litres d'alcool éthylique ont été saisis », détaille M. Yerlikaya sur X. « La production d'alcool contrefait n'est pas seulement un crime ; c'est un piège mortel qui menace la santé publique », insiste-t-il en appelant les citoyens à « signaler toute activité suspecte » en la matière aux autorités. Les décès de l'hiver avaient été principalement enregistrés à Istanbul et Ankara, la capitale. Fin février, Anadolu annonçait l'interpellation de cinquante suspects impliqués dans la fabrication ou la vente d'alcool de contrebande et la saisie de 445.000 litres d'alcool contrefait. Des revendeurs d'alcool avaient accusé le gouvernement islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan d'être indirectement responsable de ces décès en raison des fortes taxes appliquées sur l'alcool, qui encouragent selon eux la production clandestine. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

