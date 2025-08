L'UE suspend ses mesures de riposte après l'accord commercial noué avec Trump

Bruxelles a annoncé mardi suspendre ses représailles aux droits de douane de Donald Trump, en raison de l'accord commercial noué entre les États-Unis et l'UE. Au cours des derniers mois, la Commission avait préparé une liste de produits américains qui seraient taxés si les États-Unis et l'UE ne parvenaient pas à un accord. Cette liste comprenait 93 milliards d'euros de marchandises: soja, avions, voitures, etc. Après des mois de négociations très âpres, Bruxelles et Washington ont scellé fin juillet un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux États-Unis. « La Commission a adopté aujourd'hui la procédure juridique nécessaire pour suspendre la mise en œuvre de nos contremesures européennes », a déclaré mardi un porte-parole de l'exécutif européen, Olof Gill. L'Union européenne n'a toutefois pas exclu de réactiver ces mesures de riposte si jamais le bras de fer commercial avec l'administration Trump venait à connaître de nouveaux rebondissements. « Nous remettons (ces mesures) au congélateur mais nous pouvons toujours les ressortir », a expliqué un responsable européen sous couvert d'anonymat. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

