« Un pour un » : l'accord migratoire franco-britannique prend effet

Le gouvernement britannique s'est réjoui mardi de l'entrée en vigueur d'un accord conclu avec Paris prévoyant le retour en France de migrants arrivés à bord de petites embarcations au Royaume-Uni en échange de l'envoi outre-Manche de migrants se trouvant en France.

« Aujourd'hui nous envoyons un message clair : si vous venez ici illégalement sur un petit bateau, vous risquez d'être renvoyé en France », a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui s'est entendu sur ce projet pilote avec le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'Etat au Royaume-Uni début juillet. Le cabinet du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a toutefois indiqué mardi de son côté que « l'accord a été signé, mais entre en vigueur demain ».

L'accord, valable jusqu'en juin 2026 et dont les détails de mise en oeuvre n'ont pas été précisés - notamment le nombre de migrants concernés -, vise à dissuader les personnes souhaitant traverser la Manche sur des embarcations précaires et bondées, organisées par des réseaux de passeurs.

Depuis le début de l'année, 18 personnes sont mortes en tentant de rallier clandestinement l'Angleterre sur ces « small boats », selon des données du ministère de l'Intérieur français. Les deux gouvernements ont signé le « texte final la semaine dernière » et la Commission européenne a « donné son feu vert à cette approche innovante pour décourager l'immigration illégale », a indiqué lundi soir le Home Office dans un communiqué.

« Casser les filières »

La mise en oeuvre effective de l'accord pourrait prendre quelques jours, avec des premières détentions de migrants ayant vocation à être renvoyés d'ici la fin de la semaine, selon le Home Office.

« Bien sûr, il commencera avec un nombre réduit (de migrants, ndlr) et augmentera ensuite, mais nous voulons pouvoir l'étendre », a déclaré mardi la ministre britannique de l'Intérieur Yvette Cooper sur la radio de la BBC. Elle n'a pas confirmé le chiffre de 50 personnes par semaine évoqué dans la presse.

Concrètement, les migrants repris par la France seront uniquement ceux arrivés au Royaume-Uni par « small boat » et dont la demande d'asile est jugée inadmissible. Dans l'autre sens, Londres acceptera des personnes se trouvant en France et ayant fait une demande sur une plateforme en ligne, en donnant la priorité à celles ayant des liens avec le Royaume-Uni.

Les deux gouvernements ont insisté sur le fait que les nouveaux arrivants seront soumis de part et d'autre de la Manche à un examen sécuritaire complet.

Yvette Cooper a précisé que l'accord ferait l'objet d'une évaluation mensuelle et que des « ajustements » sont à prévoir. Bruno Retailleau a pour sa part loué sur X un « dispositif expérimental, dont l'objectif est clair : casser les filières ». De son côté, le commissaire européen chargé des questions migratoires, Magnus Brunner, a salué sur X l'accord, indiquant que « le nombre croissant de migrants qui ont traversé la Manche clandestinement est préoccupant ».

Vives critiques

Cinq pays du sud de l'Europe dont la Grèce, l'Italie et l'Espagne, avaient exprimé en juin leur « préoccupation », disant craindre que la France ne renvoie ensuite les migrants vers le premier pays de l'UE dans lequel ils sont arrivés. Avec un nombre record de plus de 25.400 personnes arrivées au Royaume-Uni sur des petits bateaux depuis le début de l'année, soit une hausse de 49% sur un an, le gouvernement travailliste de Keir Starmer est sous pression pour tenter d'endiguer ce phénomène.

Ce projet a suscité de vives critiques dans le nord de la France, où certains élus estiment que le dispositif est trop favorable aux Britanniques, tandis que des associations d'aide aux migrants jugent qu'il va à l'encontre des textes internationaux sur la protection des réfugiés. Il s'inscrit dans les efforts des autorités britanniques pour accélérer les expulsions de déboutés du droit d'asile, au moment où le parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage monte en puissance dans les sondages, et où des manifestations contre l'accueil de demandeurs d'asile ont régulièrement lieu dans le pays.