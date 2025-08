Une vague de chaleur record s'empare du nord du Vietnam

Une vague de chaleur s'abat depuis plusieurs jours sur le nord du Vietnam, où sept provinces ont enregistré ça et là des records de températures pour un mois d'août, ont rapporté les autorités mardi. Des records établis lors de vagues de chaleur précédentes en 2021 et 2024 ont été battus dans 17 stations météorologiques du nord du pays dimanche et lundi. Dans le centre-ville de Hanoï, la capitale, une station météorologique a par exemple relevé 40,3°C, plus que le record établi en 2021 pour un mois d'août (39,8°C). Une première aussi, au-delà de 40°C. « L'humidité de l'air à Hanoï et la région du delta (du fleuve Rouge, une importante zone industrielle et agricole, ndlr) était lundi de seulement 52%, causant une sensation prononcée de sécheresse et de chaleur », décrit le prévisionniste Nguyen Van Huong dans un communiqué diffusé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Les rues habituellement animées de Hanoï sont plus calmes mardi, les habitants préférant rester à l'abri de la chaleur. Une fleuriste, Ngo Thu Thuy, dit à l'AFP son épuisement, ayant conduit un deux-roues chargé de fleurs par cette température. « Je rapporte moins puisque personne ne s'embête à acheter des fleurs par cette chaleur », regrette la vendeuse âgée de 38 ans, couverte de la tête au pied pour se protéger du soleil. Un travailleur du secteur de la construction, qui dit s'appeler Nam, affirme que « trop de bâtiments et de véhicules » ont transformé Hanoï en « une poêle en feu » ces derniers jours. Alors que les habitants cherchent à se soulager au moyen de ventilateurs et climatiseurs, l'entreprise nationale d'électricité, EVN, a indiqué que la consommation électrique de Hanoï avait atteint un record lundi à 13H28 (06H28 GMT). « Ces derniers jours, je ne peux pas m'imaginer passer la nuit sans climatisation », dit Dang Xuan Huong, qui travaille dans un bureau. Le Vietnam connaît chaque année de fortes températures. Les chercheurs affirment que le changement climatique induit par les activités humaines accroît l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes, notamment des températures élevées. Les prévisionnistes anticipent des chutes de pluie mardi dans le nord du Vietnam, ce qui devrait y faire diminuer les températures. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

