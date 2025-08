En Iran, arrestation de trois personnes présumées liées à l'opposition en exil

Les autorités iraniennes ont arrêté trois personnes présumées liées au mouvement d'opposition en exil des Moudjahidines du peuple (MEK), accusées d'avoir tenté de « perturber l'ordre public », a rapporté mardi l'agence de presse locale Isna. Les suspects ont été arrêtés à Pakdasht, au sud-est de Téhéran, par les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a précisé l'Isna.

« Trois membres de cellules de sabotage liées au MEK qui cherchaient à perturber l'ordre public et la sécurité ont été identifiés et arrêtés », selon le procureur local Mohammad Hassanpour, cité par l'agence. Il a accusé le MEK de recruter des individus par le biais de réseaux de propagande clandestins pour former des « cellules de sabotage » visant à perturber l'ordre public. Les forces de sécurité ont démantelé la cellule et arrêté tous ses membres, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. M. Hassanpour a déclaré que les suspects étaient soumis à des « interrogatoires », et que l'enquête se poursuivait.

Ces arrestations interviennent après l'exécution, fin juillet, de deux hommes présentés comme des membres de longue date du MEK. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir fabriqué des lanceurs improvisés et des mortiers et d'avoir mené des attaques visant des civils, des maisons et des institutions publiques et caritatives.

Fondés dans les années 1960 avec l'objectif de renverser le chah, les Moudjahidine du peuple sont considérés comme des « traîtres » en Iran pour avoir soutenu le régime irakien de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Aujourd'hui en exil, le mouvement, qualifié de terroriste par la République islamique, prône un changement du pouvoir iranien depuis l'étranger.

Ces dernières semaines, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, l'a accusé d'avoir cherché à provoquer des « troubles » dans le but de renverser le système lors de l'attaque israélienne du 13 juin, qui a déclenché une guerre de 12 jours entre les deux pays.