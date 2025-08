L’Escwa et Dar el-Aytam el-Islamiya inaugurent un projet solaire dans la Békaa

Un nouveau projet d’énergie solaire a vu le jour à Kherbet Rouha, dans la Békaa-Ouest, grâce à une collaboration entre la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (Escwa) et les Institutions de bienfaisance-Dar el-Aytam el-Islamiya. Financé et mis en œuvre par l’Escwa, le système photovoltaïque a été installé dans le complexe al-Nibras pour les soins et le développement, qui accueille quelque 250 enfants orphelins et jeunes en difficulté sociale. Le projet comprend deux unités solaires indépendantes destinées à alimenter en énergie propre le centre agricole et le centre de soins du complexe. Objectif : réduire la dépendance aux générateurs diesel, polluants et onéreux, et favoriser l’utilisation productive des énergies renouvelables. Outre les soins et l’accompagnement éducatif, social et psychologique, le complexe propose une large gamme d’activités allant de la formation professionnelle à l’agriculture, en passant par l’élevage et la transformation alimentaire. Le projet permettra de soutenir ces services de manière durable et économique. Doté de 252 panneaux solaires haute efficacité et de batteries lithium d’une capacité de stockage de 155 kWh, le système prévoit une production annuelle d’environ 230 MWh, soit une économie estimée à 60 000 dollars par an en coûts d’électricité. Il est également équipé d’un système de surveillance à distance et bénéficie d’un contrat de maintenance à long terme. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’énergie renouvelable Regend, mené par l’Escwa dans les zones rurales arabes. Le projet illustre l’approche intégrée « eau-énergie-alimentation » défendue par l’organisation, en mettant l’accent sur l’autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que sur la création d’opportunités économiques locales. En plus de répondre à des besoins immédiats, ce projet ambitionne de devenir un modèle démontrant que l’énergie propre peut être un moteur du développement rural durable. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

