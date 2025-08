Partenariat entre la Fondation al-Walid ben Talal et l’Association des anciens parlementaires

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, a reçu dans les bureaux de la fondation, place Riad el-Solh, une délégation de l’Association des anciens députés, qui lui rendait visite pour la remercier de son soutien au fonds de l’association. La délégation comprenait les anciens députés Talal Merhebi, Khalil Hraoui, Atef Majdalani, Nasser Nasrallah, Nicolas Nahas, Amine Wehbé et Hagop Kassardjian. Dans un mot prononcé à cette occasion, Talal Merhebi a salué l’engagement de Leila Solh Hamadé : « Vous servez toutes les régions et toutes les communautés sans distinction, sans attendre de reconnaissance ni rechercher un quelconque intérêt. Vous incarnez la sincérité du service public et du travail humanitaire. » Amine Wehbé a, pour sa part, souligné : « Vous êtes digne de l’héritage du président Riad el-Solh. À travers vous, la Fondation al-Walid ben Talal continue d’apporter une aide vitale aux Libanais en détresse. » Khalil Hraoui a, lui, salué l’action de la fondation « qui dépasse les clivages régionaux ou confessionnels et rappelle que l’action sociale peut être une forme de travail politique au service d’un Liban uni ». Dans son allocution, la ministre Leila el-Solh a exprimé sa gratitude : « La mémoire des anciens parlementaires est celle du Liban des institutions, du sens de l’État et de l’éthique politique. Nous croyons en votre mission, et nous continuerons à soutenir ceux qui placent la dignité au cœur de l’action publique. » La rencontre s’est conclue par la remise d’une plaque de reconnaissance à Mme Solh de la part de l’association. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

