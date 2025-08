Les élus démocrates du Texas fuient l'Etat pour empêcher un vote litigieux

Le parlement du Texas est le théâtre lundi d'une confrontation à distance entre élus républicains et démocrates, après que ces derniers ont fui l'Etat afin d'empêcher l'adoption d'un texte qui, à terme, pourrait offrir à Donald Trump quelque cinq sièges au Congrès à Washington. La chambre basse du parlement texan doit se réunir à 15H00 heure locale (20H00 GMT) pour examiner ce projet de loi qui compte redessiner les 38 circonscriptions électorales de cet Etat du sud, le deuxième le plus peuplé du pays. Le but affiché pour les responsables républicains du Texas est de modifier la carte électorale de telle manière à ce que le vote démocrate soit dilué, une technique nommée « gerrymandering ». Poussés par le président Donald Trump, ils souhaitent que leur contingent de 25 élus républicains à la Chambre des représentants à Washington compte cinq membres supplémentaires après les élections de mi-mandat en novembre 2026. Mais les démocrates, en minorité au parlement texan, tentent de s'opposer à l'adoption de ce redécoupage. Ils ont décidé dimanche de fuir l'Etat afin qu'un quorum ne soit pas atteint pour le vote de lundi et se sont rassemblés à Chicago, dans le nord du pays. « Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère », a déclaré dans un communiqué Gene Wu, le chef de la minorité démocrate à la chambre basse du parlement du Texas. Il y accuse le gouverneur républicain, Greg Abbott, de « soumission à Donald Trump » et d'utiliser une carte électorale « intentionnellement raciste », car elle diluerait selon lui les voix des électorats afro-américain et hispanique, qui en majorité votent traditionnellement démocrate. En retour, Greg Abbott a menacé les élus démocrates dimanche soir de les déchoir de leur écharpe s'ils n'étaient pas de retour au Texas lundi, alors même que le gouverneur ne dispose pas de ce pouvoir. « Ces absences ont été préméditées dans un but illégal », a-t-il accusé dans un communiqué. En riposte à la volonté du Texas de redessiner la carte électorale en faveur des républicains, plusieurs gouverneurs démocrates ont annoncé leur intention d'en faire de même, comme le Californien Gavin Newsom. Mais à l'inverse du Texas, où le processus légal permet ce redécoupage relativement facilement, les Etats démocrates ont pour beaucoup mis en place des garde-fous législatifs voire constitutionnels. Il sera donc compliqué pour eux de compenser les sièges potentiellement perdus au Texas, ou dans l'Ohio et le Missouri. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

