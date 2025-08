Le chef de la diplomatie française dénonce des « images ignobles »

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé samedi « des images ignobles » après la publication par le Hamas et un autre groupe islamiste palestinien de vidéos d'otages israéliens à Gaza, redemandant leur libération « sans condition ». « Images ignobles, insupportables, des otages israéliens détenus depuis 666 jours à Gaza par le Hamas. Leur calvaire doit cesser », a posté le ministre sur X. « Ils doivent être libérés, sans condition. Le Hamas doit être désarmé et exclu de la gouvernance de Gaza », a-t-il dit, ajoutant à propos de ce territoire que « l''aide humanitaire doit y entrer massivement ». La publication jeudi et vendredi par le Hamas et le Jihad islamique, son allié, de vidéos montrant deux otages, décharnés, a suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour les libérer. Sur ces images de propagande, les deux captifs sont apparus très affaiblis et amaigris, dans une mise en scène visant à faire le parallèle avec la situation humanitaire actuelle à Gaza. Faute de libération des otages, le « combat continuera sans répit » dans la bande de Gaza, a averti samedi le chef d'état-major de l'armée israélienne Eyal Zamir. Les dernières négociations indirectes menées à ce sujet en juillet entre le Hamas et Israël ont échoué, les deux camps s'accusant de les torpiller. Ces otages ont été enlevés le 7 octobre 2023, lors d'une attaque sans précédent du Hamas sur Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, désormais en proie à un désastre humanitaire et menacée de famine. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 sont mortes selon l'armée israélienne. L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Les représailles israéliennes ont fait au moins 60.332 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Depuis l'attaque du 7 octobre 2023, plusieurs vidéos d'otages ont été diffusées par le Hamas et le Jihad islamique. Une trêve du 19 janvier au 17 mars a permis le retour en Israël de 33 otages, dont huit morts, en échange de la sortie d'environ 1.800 Palestiniens des prisons israéliennes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé samedi « des images ignobles » après la publication par le Hamas et un autre groupe islamiste palestinien de vidéos d'otages israéliens à Gaza, redemandant leur libération « sans condition ».

« Images ignobles, insupportables, des otages israéliens détenus depuis 666 jours à Gaza par le Hamas. Leur calvaire doit cesser », a posté le ministre sur X.

« Ils doivent être libérés, sans condition. Le Hamas doit être désarmé et exclu de la gouvernance de Gaza », a-t-il dit, ajoutant à propos de ce territoire que « l''aide humanitaire doit y entrer massivement ».

La publication jeudi et vendredi par le Hamas et le Jihad islamique, son...

