Amman assure indirectement que le projet d’acheminement d’électricité vers le Liban reste d’actualité.

Le ministre jordanien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mohammad Momani, a réaffirmé « le soutien de la Jordanie au Liban en période de crise, ainsi que l'existence d'instructions royales visant à renforcer la coopération économique, notamment dans le domaine de l'interconnexion électrique », selon un communiqué relayé dans la presse. Mohammad Momani a également salué « les liens profonds entre les peuples jordanien et libanais ». Le ministre a fait référence au projet d'importation, via la Syrie, d'électricité produite en Jordanie et destinée au Liban, évoqué pour la première fois à l'été 2021 par les États-Unis. Ce projet, qui s'accompagnait d'un second volet portant sur l'acheminement de gaz égyptien, visait à remédier à la pénurie chronique d'électricité au Liban. Il n'avait toutefois pas pu être concrétisé en raison des sanctions imposées par la loi César. Il redevient une option envisageable depuis que les États-Unis ont décidé de lever ces sanctions à la suite du renversement du pouvoir de Bachar el-Assad par une coalition de rebelles islamistes en décembre dernier.

