L'émissaire américain rencontre à Tel-Aviv des familles d'otages israéliens à Gaza

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient a rencontré samedi matin à Tel-Aviv des membres des familles des otages israéliens dans la bande de Gaza, selon un des représentants des familles.

"Steve Witkoff est actuellement en réunion avec des familles d'otages", a indiqué à l'AFP un membre du Forum des familles d'otages.

Entouré de ses gardes du corps, M. Witkoff est arrivé à pied sur la "place des otages" à Tel Aviv, où étaient rassemblés des proches des 49 personnes toujours retenues à Gaza, vivantes ou présumées mortes, kidnappées le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et partagées par des médias israéliens.

Arrivé sous les suppliques des personnes présentes -"Ramenez-les à la maison maintenant!-, M. Witkoff s'est ensuite entretenu avec des membres des familles dans un immeuble voisin, a constaté un photographe de l'AFP.

Ils étaient quelques centaines de personnes, certaines vêtues de noir et brandissant les photos de leurs proches, à manifester ce samedi matin sur cette place de Tel Aviv, symboliquement rebaptisée "place des otages" et devenue le lieu de rassemblement des familles des kidnappés et des manifestants exigeant la fin des hostilités.

- "666 jours" -

La publication, par le Jihad islamique puis le Hamas, de deux vidéos d'otages en juste deux jours a suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour obtenir la libération de tous les otages.

Sur ces images de propagande, les deux captifs sont apparus très affaiblis et amaigris, dans une mise en scène visant à faire le parallèle avec la situation humanitaire actuelle à Gaza.

"Ça suffit!", s'est écrié Michel Ilouz, père de l'otage Guy Ilouz. "Combien de temps encore pouvons-nous être tourmentés! (...) Combien d'autres vidéos devrons-nous regarder sans pouvoir digérer cette souffrance sans fin! Bientôt, nous atteindrons deux ans de souffrance indescriptible, 666 jours de traumatisme... "

"Nous ne pouvons plus respirer! Nous faisons face au Hamas, la lie de l'humanité! Ça suffit. Accord global maintenant!", a-t-il protesté.

"La guerre doit se terminer. Le gouvernement israélien ne mettra pas fin à la guerre de son plein gré. (...) Il faut le stopper (...)", a déclaré à l'AFP Yotam Cohen, frère de l'otage Nimrod Cohen.

"Toutes les actions doivent être entreprises pour arrêter le gouvernement israélien, obtenir un cessez-le-feu, mettre fin à la guerre. Nous n'avons plus de temps. Rien ne fonctionne", a-t-il plaidé, devant des fils barbelés posés par terre pour rappeler la détention et le calvaire des otages.

"Il y a des vies là-bas qui peuvent être encore sauvées", Tami Baruch, mère de Sahar Baruch, assassinée après 62 jours de détention. Les otages encore en vie "ne doivent pas finir comme mon fils! Il est important que nous soyons tous ensemble contre la guerre et pour les otages!".

