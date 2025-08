Rubio affirme que le Hamas entrave la paix ; les tirs de l’armée israélienne reprennent près des centres de distribution de la GHF | Direct

Le Grand Mufti de Tyr et du Mont-Liban du Sud, le cheikh Hassan Abdallah, a affirmé que « les agressions israéliennes répétées contre le sud du Liban, ainsi que leurs violations flagrantes de la résolution 1701 (qui a mis fin à la guerre de 2006 et dont la mise en œuvre est prévue par le cessez-le-feu conclu en novembre dernier entre le Hezbollah et Israël, ndlr), démontrent que l’ennemi ne respecte pas les résolutions internationales et adopte une politique de fuite en avant à chaque fois que ses crises internes s’aggravent ».

Il a appelé à « l’unité de la position libanaise et au soutien unanime à l’armée libanaise, afin qu’elle étende son autorité sur chaque point où l’ennemi israélien est présent ou menace », lors d’une déclaration faite à la Maison de la Fatwa Ja’farite à Tyr, selon l’Agence nationale d’information.