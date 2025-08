Damas tend la main à Moscou pour renouer des liens sur de nouvelles bases

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La rencontre constitue le contact diplomatique le plus significatif entre la Syrie et la Russie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaïbani a été accueilli jeudi à Moscou par son homologue russe Sergueï Lavrov. Une visite inédite après le renversement du régime Assad parrainé par le Kremlin, un tournant qui a considérablement affaibli l’influence de Moscou en Syrie, plongeant l’avenir des relations bilatérales dans l’incertitude. Après avoir facilité la fuite du président déchu et de sa famille face à l’avancée des forces rebelles en direction de Damas, la Russie doit désormais rebâtir ses liens avec une nouvelle administration qui ne veut plus être perçue comme un simple vassal.« Nous sommes ici pour représenter la nouvelle Syrie », a affirmé au cours de la...

