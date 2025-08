Un drone présumé russe retrouvé en Lituanie sur un terrain militaire

Un drone, présumé être de fabrication russe et entré en Lituanie depuis l'espace aérien bélarusse, a été retrouvé dans une zone d'entraînement militaire, a annoncé vendredi l'armée lituanienne. Le drone est entré en Lituanie lundi matin, avant de disparaître. Des riverains l'ont vu survoler des quartiers de la capitale du pays, Vilnius. « Il est probable qu'il s'agisse du même drone qui a pénétré sur le territoire lituanien lundi. D'après les premières informations, il s'agirait d'un drone Gerbera, mais les détails seront précisés » plus tard, a indiqué l'armée dans un communiqué. Les drones russes de type Gerbera sont utilisés par Moscou comme leurres lors d'attaques contre l'Ukraine, dans le but notamment de détourner l'attention des défenses aériennes. Les forces armées lituaniennes ont trouvé le drone sur un terrain d'entraînement militaire de Gaižiūnai, près de la ville de Rukla qui accueille le bataillon international de l'OTAN. « Je considère cela comme une provocation », a déclaré Mindaugas Sinkevicius, chef par intérim du Parti social-démocrate lituanien (LSDP) au pouvoir, aux journalistes, en raison de l'endroit où le drone s'est posé. Les autorités lituaniennes ont indiqué avoir suivi l'objet dans l'espace aérien bélarusse avant d'en perdre la trace. Les responsables ont été critiqués pour leur réponse tardive. Le ministère de la Défense a promis de revoir les protocoles de réponse, s'engageant à permettre à l'armée d'abattre les drones plus facilement. Un drone Gerbera était déjà entré dans l'espace aérien lituanien depuis le Bélarus le 10 juillet, ce qui a poussé certains responsables du pays à se réfugier dans des abris anti-bombes. Moscou utilise des centaines de drones pour attaquer l'Ukraine, certains d'entre eux finissent leur vol sur le territoire d'autres pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Un drone de frappe russe de type Shahed s'est écrasé en septembre 2024 en Lettonie, un autre pays balte membre de l'Otan et de l'Union européenne. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Un drone, présumé être de fabrication russe et entré en Lituanie depuis l'espace aérien bélarusse, a été retrouvé dans une zone d'entraînement militaire, a annoncé vendredi l'armée lituanienne. Le drone est entré en Lituanie lundi matin, avant de disparaître. Des riverains l'ont vu survoler des quartiers de la capitale du pays, Vilnius. « Il est probable qu'il s'agisse du même drone qui a pénétré sur le territoire lituanien lundi. D'après les premières informations, il s'agirait d'un drone Gerbera, mais les détails seront précisés » plus tard, a indiqué l'armée dans un communiqué. Les drones russes de type Gerbera sont utilisés par Moscou comme leurres lors d'attaques contre l'Ukraine, dans le but notamment de détourner l'attention des défenses...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte